Europa League, Bologna-Roma 1-1. Conference, ora Fiorentina-Rakow

L'ottavo di andata del derby italiano di Europa League è finito in parità. Gol di Bernardeschi e Pellegrini. Dalle 21 in Conference League i Viola affrontano gli avversari del Rakow Czestochowa

La sfida delle 18.45, Bologna-Roma, per l'andata degli ottavi di finale di Europa League si è conclusa con un pareggio: 1-1. Dalle 21 si affrontano, invece, Fiorentina e Rakow Czestochowa in Conference League (match visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW).