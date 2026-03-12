Europa League, Bologna-Roma 1-1. Conference, ora Fiorentina-Rakow

L'ottavo di andata del derby italiano di Europa League è finito in parità. Gol di Bernardeschi e Pellegrini. Dalle 21 in Conference League i Viola affrontano gli avversari del Rakow Czestochowa
La sfida delle 18.45, Bologna-Roma, per l'andata degli ottavi di finale di Europa League si è conclusa con un pareggio: 1-1. Dalle 21 si affrontano, invece, Fiorentina e Rakow Czestochowa in Conference League (match visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW).
La cronaca di Bologna-Roma 1-1
Al 19' la Roma trova la sua prima occasione di gol, con Zaragoza al tiro: palla larga di pochissimo. Poi al 45', Svilar in tuffo salva la Roma da Bernardeschi. Al 50' gol del Bologna: questa volta Bernardeschi riesce ad andare a segno. Poi al 60' Pobega vicinissimo al 2-0, ma non concretizza. Al 71' è però la Roma a trovare il pari con Pellegrini.
Il tabellino di Bologna-Roma
58′ Bernardeschi, 71′ Pellegrini
BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Casale, Lucumi, Miranda (79′ Lykogiannis); Ferguson (C), Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro (79′ Dallinga), Rowe. All.: Italiano.
ROMA (4-2-3-1): Svilar; Celik (66′ Hermoso), Ndicka, Ghilardi; Rensch (58′ Tsimikas), Pisilli, El Aynaoui (66′ Pellegrini), Wesley; Zaragoza (46′ Vaz), Cristante (C); Malen. All.: Gasperini.
