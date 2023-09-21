Pallone d'Oro: chi ne ha vinti di più nella storia. FOTO

Lionel Messi guida la classifica all-time con 8 trofei: è lui il calciatore più premiato in assoluto, davanti a Cristiano Ronaldo fermo a 5. Oltre a loro, altri otto giocatori hanno trionfato in diverse occasioni. LA FOTOGALLERY
- Con otto palloni d'oro in bacheca Lionel Messi continua ad essere il calciatore più premiato nella storia nell'ambito del prestigioso premio organizzato da "France Football". Messi guida la classifica dei calciatori che ne hanno vinti di più, davanti al portoghese Cristiano Ronaldo, fermo a 5 successi
- Messi è anche l'unico giocatore nella storia del calcio ad aver vinto il Pallone d'Oro per quattro anni consecutivi (2009, 2010, 2011, 2012, ai quali si sommano quelli del 2015, del 2019, del 2021 e del 2023). Il suo record è strettamente legato alle vittorie ottenute con il Barcellona, club nel quale l'argentino ha ottenuto i più importanti successi in carriere
- Cristiano Ronaldo ha vinto invece il Pallone d'Oro nel 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017. Ai tempi del primo premio militava nel Manchester United, poi è passato a giocare per il Real Madrid. Quattro delle cinque vittorie sono coincise con il trionfo in Champions League da parte della sua squadra di club. In carriera CR7 ha militato anche con la maglia della Juventus
- Messi e Ronaldo, come è abbastanza facile immaginare, hanno monopolizzato la classifica del Pallone d'Oro, oltre ad essere habitué della classifica di France Football. Oltre ai 13 palloni d’oro vinti in due, hanno raggiunto il podio svariate volte entrambi, confermando come restino i calciatori più forti dell'epoca recente del calcio mondiale
- Tre Palloni d'Oro anche per Johan Cruijff, stella dell'Ajax, del Barcellona e della nazionale olandese (1971, 1973, 1974). Considerato uno dei migliori calciatori di tutti i tempi, Cruijff è probabilmente il miglior interprete del "calcio totale", una rivoluzione nata nei Paesi Bassi che ha ha cambiato il modo di affrontare le partite
- Marco van Basten ha vinto il Pallone d'Oro nel 1988, nel 1989 e nel 1992, riuscendo in un’impresa che era sfuggita anche a Cruijff: la vittoria in un Europeo con la maglia Oranje. Dopo essersi affermato con l'Ajax, Van Basten ha giocato otto anni nel Milan, alzando, fra gli altri trofei, tre Coppe dei Campioni/Champions League
- Aveva 21 anni Ronaldo Luís Nazário de Lima quando conquistò il suo primo Pallone d'Oro (1997), grazie a un'annata strepitosa con le maglie di Barcellona e Inter. Chiamato "Fenomeno" per distinguerlo dai numerosi omonimi, giocherà con i nerazzurri fino al 2002, per poi trasferirsi al Real Madrid.
- Proprio nel 2002 arrivò il secondo Pallone d'Oro per Ronaldo. Nel palmarès dell'attaccante brasiliano ci sono due Mondiali e molti altri titoli, ma nessuna Champions League
- Il secondo giocatore della storia a vincere un Pallone d'Oro e il primo a fare una "doppietta" fu Alfredo Di Stéfano (1957 e 1959). Nato in Argentina, la "Saeta" fu naturalizzato spagnolo e fece le fortune del Real Madrid, con cui trionfò nelle prime cinque edizioni della Coppa dei Campioni
- Fra i vincitori pluriennali del Pallone d'Oro c'è anche Kevin Keegan, attaccante inglese del Liverpool degli anni '70. Con i Reds si aggiudicò la Coppa dei Campioni, con la maglia dell'Amburgo un campionato tedesco e i due titoli individuali (1978 e 1979)
- Due primi posti di fila anche per Karl-Heinz Rummenigge, Pallone d'Oro nel 1980 e 1981. Attaccante del Bayern Monaco e dell'Inter, in carriera ha conquistato anche un Europeo con la Germania Ovest
- Negli anni si sono succeduti vari vincitori. Un successo a testa è andato a Matthews, Kopa, Sivori, Masopust, Yashin, Law, Eusebio, Suarez, Charlton, Ronaldinho, Simonsen, Best, Shevchenko, Stoichkov, Baggio, Matthaus, Gullit, Blokhin, Rivera, Belanov, Papin, Weah, Figo, Owen, Kakà, Cannavaro, Sammer e Nedved. Ultimo in ordine di tempo, nel 2005, il francese Dembelè