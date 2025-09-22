Pallone d'Oro 2025, dalle ore 20 la premiazione: i 30 candidati

Esplora tutte le offerte Sky
This photograph shows the 2024 Ballon d'Or trophy during the 2024 Ballon d'Or France Football award ceremony at the Theatre du Chatelet in Paris on October 28, 2024. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Pallone d'Oro 2025, dalle ore 20 la cerimonia di premiazione: i 30 candidati finalisti

Sport fotogallery
31 foto
©Getty

Stasera a Parigi si assegna il prestigioso riconoscimento. Sono 30 i candidati finalisti, tra cui figurano anche Lautaro Martinez e Denzel Dumfries dell’Inter, Scott McTominay del Napoli e Gianluigi Donnarumma del Manchester City, unico italiano. Grandi favoriti per la vittoria sono Dembelè e Yamal

