Pallone d'Oro 2025, dalle ore 20 la premiazione: i 30 candidati

Pallone d'Oro 2025, dalle ore 20 la cerimonia di premiazione: i 30 candidati finalisti
Stasera a Parigi si assegna il prestigioso riconoscimento. Sono 30 i candidati finalisti, tra cui figurano anche Lautaro Martinez e Denzel Dumfries dell’Inter, Scott McTominay del Napoli e Gianluigi Donnarumma del Manchester City, unico italiano. Grandi favoriti per la vittoria sono Dembelè e Yamal
- Oggi è il giorno del Pallone d’Oro 2025: dalle ore 20 a Parigi verrà assegnato il prestigioso riconoscimento al miglior calciatore del mondo. Il vincitore succederà al centrocampista spagnolo del Manchester City Rodri, che ha vinto lo scorso anno. L’unico italiano presente in lista è Gianluigi Donnarumma, candidato anche al premio Yashin come miglior portiere. Ecco i 30 candidati