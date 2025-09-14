“Ce l’ho, mi manca”: il fascino eterno delle figurine Panini

Dalla bustina che fruscia al cortile dello scambio, fino all’ibrido fisico-digitale: perché le figurine Panini restano un rito collettivo, un’icona italiana e una macchina della memoria. Con le parole di Antonio Allegra, Group External Relations Director di Panini S.p.a., che spiega: "Innovare nella tradizione" e perché "fisico e digitale si arricchiscono vicendevolmente".