Olimpiadi 2026, Mattarella consegna tricolore ai portabandiera. FOTO

Il Presidente della Repubblica, durante un evento al Quirinale, ha affidato la bandiera agli atleti azzurri: a San Siro per la cerimonia di apertura del prossimo 6 febbraio gli alfieri saranno Arianna Fontana e Federico Pellegrino, mentre contestualmente a Cortina sfileranno Amos Mosaner e Federica Brignone. I due portabandiera paralimpici saranno Chiara Mazzei e René De Silvestro