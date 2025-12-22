Olimpiadi 2026, Mattarella consegna tricolore ai portabandiera. FOTO

Offerte Sky
Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026
Olimpiadi 2026 Milano Cortina, Mattarella consegna il tricolore ai portabandiera. FOTO

14 foto
©Ansa

Il Presidente della Repubblica, durante un evento al Quirinale, ha affidato la bandiera agli atleti azzurri: a San Siro per la cerimonia di apertura del prossimo 6 febbraio gli alfieri saranno Arianna Fontana e Federico Pellegrino, mentre contestualmente a Cortina sfileranno Amos Mosaner e Federica Brignone. I due portabandiera paralimpici saranno Chiara Mazzei e René De Silvestro

