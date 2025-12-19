Milano-Cortina 2026, a che punto sono i lavori per le Olimpiadi?

Secondo il report, che analizza in particolare i dati del portale Open Milano Cortina 2026, nel corso del 2025 la data di fine lavori è stata posticipata per il 73% delle opere del Piano, spesso in modo rilevante, con slittamenti che in alcuni casi superano i tre anni. Sul fronte economico, invece, nei primi 10 mesi del 2025 il valore del Piano è cresciuto di 157 milioni di euro (+4,6%), con aumenti che riguardano 34 opere già presenti, uno sdoppiamento e tre nuove opere. Accanto ai dati disponibili, il report elenca anche i principali "non dati", cioè le questioni rimaste senza risposta: dall'impatto ambientale alla spesa complessiva dei Giochi e ai subappalti, per i quali sono visibili i nomi, ma non i valori economici. "Il portale Open Milano Cortina 2026 ha permesso di illuminare una parte rilevante, ma non esaustiva, della macchina olimpica. Il nostro lavoro non finirà allo spegnersi delle luci dei Giochi".

