Milano-Cortina 2026, gli host incasseranno 2,5mila euro con Airbnb

Lo studio di Deloitte stima, nei diciotto mesi successivi alle Olimpiadi e Paralimpiadi, un impatto economico totale dei soggiorni di circa 140-160 milioni di euro, potenzialmente eccedente a quello generato durante i Giochi invernali

Più di 2 milioni di persone provenienti da tutto il mondo sono attese per le Olimpiadi invernali più diffuse di sempre. Ad un anno dalla Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, un nuovo studio di Deloitte ha stimato le possibilità di guadagno delle famiglie italiane che decidessero di condividere i propri immobili su Airbnb durante le competizioni.

Un’opportunità per le famiglie italiane Lo studio stima che il guadagno medio lordo degli host, con Airbnb, si aggirerà intorno ai 2,4mila euro durante i Giochi. In base all’indagine, i soggiorni genereranno a livello nazionale un impatto economico totale, incluso il guadagno degli host e la spesa degli ospiti, stimato a 154 milioni di euro. La stima si genera considerando gli effetti diretti, ovvero la spesa immediata, indiretti, come gli effetti a cascata sulla filiera e l’indotto, cioè la spesa derivante dalla busta paga dei lavoratori, sia diretta che indiretta. Gli ospiti spenderanno in media 150 euro al giorno: la metà per cibo e bevande e quasi un terzo per shopping e intrattenimento, che contribuiranno a sostenere gli esercizi commerciali locali nelle tre regioni ospitanti, Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige. Approfondimento Olimpiadi Parigi 2024, restituite 100 medaglie: cosa è successo

Benefici a lungo termine Secondo le previsioni, i Giochi invernali contribuiranno a far conoscere le città e i paesi delle regioni coinvolte, a livello mondiale, e a creare una domanda turistica duratura. Nei diciotto mesi successivi alle Olimpiadi e Paralimpiadi, si stima un impatto economico totale dei soggiorni, di circa 140-160 milioni di euro, potenzialmente eccedente a quello generato durante i Giochi invernali. I soggiorni, inoltre, oltre 33 milioni di euro di imposte e tasse, che andranno a contribuire alle finanze locali di numerose località montane, a sostegno di investimenti in servizi e infrastrutture, digitalizzazione e contrasto ai cambiamenti climatici. Airbnb sarà dunque utile ad un gran numero di comunità, nel far fronte all'aumento della domanda di alloggi attesa per i Giochi. In assenza di Airbnb, Deloitte stima che i luoghi dei Giochi si troverebbero ad affrontare un gap giornaliero di 52mila posti letto.

Sostegno agli atleti Esistono inoltre dei supporti economici agli atleti olimpici e paralimpici selezionati, infatti, Airbnb mette a disposizione fondi di viaggio per sostenere il percorso verso Milano Cortina 2026. In collaborazione con il Comitato Olimpico Internazionale e il Comitato Paralimpico Internazionale sono stati erogati due programma: il primo prende il nome di Airbnb Athlete Travel Grant, un fondo per viaggi di 2mila dollari destinato a mille atleti, da utilizzare per il soggiorno durante i viaggi per allenamenti e gare; il secondo è Airbnb500, un fondo per viaggi di 500 dollari per onorare gli sforzi e i risultati degli atleti olimpici e paralimpici, da sfruttare per rilassarsi e ricaricare le batterie ovunque nel mondo. I due fondi sono stati attivati nel 2021e hanno complessivamente stanziato oltre 30 milioni di dollari, a sostegno di una comunità di 30mila atleti che ha prenotato complessivamente 20mila soggiorni in oltre 100 Paesi al mondo. Le candidature per l'edizione 2025 dell'Airbnb Athlete Travel Grant sono attualmente aperte su Athlete365 fino a venerdì 14 febbraio 2025, ore 08:59.