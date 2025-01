A pochi mesi dalla fine dei Giochi di Parigi, circa cento atleti hanno restituito le medaglie olimpiche a causa del rapido deterioramento. Lo riporta il Corriere della Sera. Il problema sarebbe derivato dal divieto di utilizzo di un componente chimico nella produzione e dalla mancanza di tempo per completare i necessari test

Medaglie olimpiche arrugginite, scolorite e rovinate al punto da sembrare vecchie di anni. È questa l’amara realtà che ha spinto quasi 100 atleti di Parigi 2024 a riconsegnare le proprie medaglie, come riportato dal Corriere della Sera. Solo un paio di settimane fa, i nuotatori francesi Clément Secchi e Yohann Ndoye-Brouard hanno mostrato sui social le loro medaglie della staffetta mista 4x100 visibilmente deteriorate, innescando una serie di restituzioni e richieste di spiegazioni verso la “Monnaie de Paris”, l’azienda incaricata della produzione. E non sono mancate le ripercussioni: secondo la stampa francese, i dirigenti dell’azienda che le ha prodotte sono stati licenziati. Ma perché le medaglie si sono rovinate così rapidamente?

I problemi principali con le medaglie di bronzo



I problemi sembrano derivare dal divieto di utilizzare un componente chimico specifico e dalla mancanza di tempo sufficiente per completare i test necessari. Le medaglie d’oro, disegnate dal gioielliere di lusso francese Chaumet, sono state realizzate in argento con un rivestimento in oro. Le medaglie di bronzo, invece, sono composte da un mix di rame, zinco e stagno, e se esposte all’aria e all’umidità tendono a ossidarsi rapidamente. Questo problema sembra essere legato alla proporzione dei materiali utilizzati: quelli economici accelerebbero il processo di deterioramento.



La segnalazione di Nyjah Huston



Già ad agosto, lo skater statunitense Nyjah Huston, vincitore del bronzo nello street, aveva sottolineato il problema, condividendo su Instagram con i suoi oltre cinque milioni di follower una foto della medaglia conquistata il 29 luglio 2024. Nella foto, la medaglia appariva visibilmente deteriorata. “Bellissima questa medaglia, ma ha solo una settimana e sembra già vecchia: non è di gran qualità. Queste medaglie olimpiche sono bellissime quando sono nuove di zecca, ma dopo averla indossata a contatto con la pelle e con un po’ di sudore e dopo averla fatta indossare ai miei amici durante il fine settimana, si è dimostrata di qualità inferiore rispetto a quello che si potrebbe pensare”, aveva riferito Huston.



