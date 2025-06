Roland Garros, oggi Sinner affronta Bublik per un posto in semifinale

L'azzurro torna in campo e affronta (non prima delle 14) il kazako che ha battuto Jack Draper. Il match è in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW). Intanto, ieri, Musetti ha battuto Tiafoe e nel prossimo turno sfiderà Carlos Alcaraz

Oggi Jannik Sinner torna in campo al Roland Garros per provare ad assicurarsi un posto in semifinale. Sulla sua strada c’è Alexander Bublik che ha battuto Jack Draper in quella che è stata la vittoria più importante della sua carriera, e che gli ha consentito per la prima volta in carriera di raggiungere i quarti di finale in uno Slam. La sfida tra l’azzurro n.1 del tennis mondiale e il kazako va in scena non prima delle 14. Il match è in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW). Questa sera la sfida tra Djokovic e Zverev. Intanto, ieri, Lorenzo Musetti ha battuto in 4 set Tiafoe e nel prossimo turno sfiderà Carlos Alcaraz, che ha battuto nettamente lo statunitense Tommy Paul (6-0 6-1 6-4).