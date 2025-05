Dopo i saluti inziali, 'piacere, onorato' ha detto il campione, il numero uno al mondo ha presentato il padre e la madre al Pontefice che ha chiesto se parlassero tedesco e Sinner ha confermato 'Sì, noi parliamo tedesco'. Quindi Alberto Binaghi ha donato la tessera della Fit a Leone XIV. Il Pontefice si è poi complimentato per il match di ieri ('Hai vinto', ha detto Prevost, e Sinner ha replicato: 'Ci siamo riusciti') e ha chiesto come stesse andando il torneo a Roma. "Siamo in gioco, all'inizio del torneo era difficile ma con tre partite abbiamo preso", ha detto Sinner.

La passione per il tennis di Leone XIV

Il Papa ha confessato in passato di essere un grande appassionato di tennis e di essersi più volte cimentato con la racchetta. Nei giorni scorsi aveva scherzato con i giornalisti proprio sulla possibilità di un incontro che lo avrebbe visto in campo. "Ma non contro Sinner", era stata la risposta ironica di Papa Leone, giocando su un cognome che nella casa del Signore non è visto di buon occhio. Il campione altoatesino, interrogato agli Internazionali d'Italia dopo il successo contro Jesper de Jong sull'eventualità di giocare a tennis con Leone XIV, aveva risposto: "Perché mi dovete mettere in difficolta'?". Poi aveva aggiunto: "Ovviamente ho saputo che da piccolino ha giocato e credo che sia una bella cosa per noi tennisti avere un Papa a cui piace questo sport che stiamo giocando". E oggi, dopo i messaggi a distanza, l'incontro riservato di Sinner alla presenza del presidente della Fitp Angelo Binaghi e dei loro familiari.