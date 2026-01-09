Al Policlinico romano è andata in scena la tappa del Trophy Tour 2025/2026 che ha esposto in esclusiva nella hall i trofei del tennis internazionale a squadre, Davis Cup e Billie Jean King Cup. Inserita nel progetto sociale “Non lasciamo nessuno solo”, l’iniziativa ha permesso a pazienti e loro familiari di ammirare per tre giorni le Coppe conquistate da campioni e campionesse italiani durante il 2025 ascolta articolo

“Lo sport può essere un fattore di cura e prevenzione per la salute e il benessere delle persone”. A dirlo è stato il ministro dello Sport e dei Giovani Andrea Abodi, intervenendo al Policlinico Gemelli di Roma in occasione della tappa del Trophy Tour 2025/2026 che ha esposto in esclusiva nella hall i trofei del tennis internazionale a squadre, Davis Cup e Billie Jean King Cup. Inserita nel progetto sociale “Non lasciamo nessuno solo”, l’iniziativa ha permesso a pazienti e loro familiari di ammirare per tre giorni le coppe conquistate da campioni e campionesse italiani durante il 2025. “Questa iniziativa merita tutto il nostro sostegno, siamo in un luogo dove c'è anche dolore, disagio e sofferenza, ma dove dobbiamo portare anche una parola di speranza e la prospettiva che l'attività motoria possa portare beneficio al fisico delle persone di tutte le età”, ha ribadito Abodi.

L'iniziativa al Gemelli di Roma Cuore dell'evento è stato il passaggio delle Coppe nei reparti di oncologia medica e pediatrica, neurochirurgia infantile, pediatria generale, centro nemo pediatrico e neuropsichiatria infantile. Un'iniziativa che, inserita nel progetto Tennis and Friends in Corsia, ha l'obiettivo di portare lo sport e i suoi valori nelle strutture sanitarie. Bambini e adulti hanno quindi avuto l'opportunità di vedere da vicino i trofei e giocare con gli istruttori della Federazione che hanno allestito le reti da tennis lungo i corridoi. Durante l'evento non è mancato il ricordo di una delle leggende del tennis azzurro: Nicola Pietrangeli. Il progetto "Non lasciamo nessuno solo" è stato promosso dall'Istituto Giuseppe Toniolo e dall'Università Cattolica del Sacro Cuore in collaborazione con Tennis and Friends - Salute e Sport, Federazione Italiana Tennis e Padel, International Tennis Federation e Fondazione Policlinico Gemelli. Franco: "Un segno concreto di vicinanza verso la nostra comunità ospedaliera" "La presenza della Davis Cup e della Billie Jean King Cup al Policlinico Gemelli ha rappresentato, in questi giorni, un segno concreto di attenzione e di vicinanza verso la nostra comunità ospedaliera. Non solo un simbolo di grandi successi sportivi, ma un messaggio di forza, fiducia e responsabilità condivisa, capace di parlare a pazienti, famiglie e operatori sanitari", ha detto Daniele Franco, presidente della Fondazione Policlinico Gemelli, commentando l'iniziativa. Sull'evento si è espresso anche il vicepresidente della Fondazione Gemelli, Giuseppe Fioroni. "Oltre alla tecnica, alla scienza e alla capacità di diagnosi e cura in ospedale, ciò che fa la differenza è il sorriso, lo sguardo verso chi soffre e il farsi prossimi al paziente che aspetta di essere curato. Stare vicini ai malati affinché non si sentano soli, creando occasioni per farli sentire ancora inseriti in quella quotidianità che la malattia inevitabilmente sottrae, è il nostro imperativo etico", ha rimarcato.