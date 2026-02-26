Prosegue oggi il turno dei playoff delle competizioni europee. Dopo gli spareggi di Champions League - che hanno certificato la qualificazione dell’Atalanta e l’eliminazione di Inter e Juventus - oggi si sono disputati gli incontri di Conference ed Europa League. La Fiorentina, che aveva vinto per 3-0 l’andata in Polonia contro la Jagiellonia, ha perso in casa per 3-2 ai supplementari strappando così il pass per gli ottavi di finale. Dalle 21 invece è in campo il Bologna, che riceve il Brann dopo la vittoria per 1-0 nella partita d’andata in Norvegia. La Roma, invece, è già qualificata agli ottavi di finale.