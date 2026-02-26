Gli uomini di Vanoli vanno sotto 0-3, poi nei supplementari trovano le reti che valgono la qualificazione agli ottavi. La squadra di Italiano è in campo al Dall’Ara, per difendere la vittoria per 1-0 ottenuta all’andata
Prosegue oggi il turno dei playoff delle competizioni europee. Dopo gli spareggi di Champions League - che hanno certificato la qualificazione dell’Atalanta e l’eliminazione di Inter e Juventus - oggi si sono disputati gli incontri di Conference ed Europa League. La Fiorentina, che aveva vinto per 3-0 l’andata in Polonia contro la Jagiellonia, ha perso in casa per 3-2 ai supplementari strappando così il pass per gli ottavi di finale. Dalle 21 invece è in campo il Bologna, che riceve il Brann dopo la vittoria per 1-0 nella partita d’andata in Norvegia. La Roma, invece, è già qualificata agli ottavi di finale.
La cronaca di Fiorentina-Jagiellonia
Partono bene i padroni di casa, che riescono a costruire un paio di occasioni con Piccoli che però non trova la via del gol. Dal 23esimo però la partita per la squadra di Vanoli si trasforma in un incubo: Mazurek infatti sorprende la Viola e porta avanti i suoi. Prima dell’intervallo lo stesso Mazurek raddoppia, portando così lo Jagiellonia alla pausa sotto di un solo gol dopo la sconfitta per 3-0 all’andata. Nella ripresa i polacchi completano la rimonta, ancora una volta con Mazurek che firma la sua personale tripletta al 49esimo. La Fiorentina, stordita dalle reti subite, non riesce a scuotersi e si va così ai tempi supplementari. Al 107esimo i Viola riescono a segnare, con Fagioli, riportandosi avanti nel doppio confronto. Al 114’ poi la Fiorentina va ancora in gol con Fabbian, ma lo Jagiellonia riesce ancora a segnare con Imaz che sfrutta un errore di De Gea. Il risultato però non cambia più: la Fiorentina perde 2-4 ma si qualifica agli ottavi di finale.
Al termine del girone unico della 'fase a campionato', le prime otto classificate sono volate direttamente agli ottavi di finale, nell'ordine: Arsenal, Bayern Monaco, Liverpool, Tottenham, Barcellona, Chelsea, Sporting e Manchester City. A loro si sono aggiunte, dopo il turno playoff, anche Atletico Madrid, Newcastle, Bayer Leverkusen, Bodo/Glimt, Atalanta, Psg, Real Madrid e Galatasaray. Fuori dalla competizione le altre italiane (Inter, Juventus e Napoli)