Si concludono oggi le gare di ritorno del turno playoff di Champions League. Dopo l’eliminazione dell’Inter per mano dei norvegesi del Bodo/Glimt , oggi la prima italiana a scendere in campo è stata l’Atalanta, contro il Borussia Dortmund ( IL RACCONTO DELLA PARTITA ). I bergamaschi partivano dalla sconfitta per 2-0 rimediata all’andata in Germania. Ma la squadra di Palladino ha vinto 4-1, compiendo una clamorosa rimonta e passando agli ottavi. Alle 21 invece tocca alla Juventus, che ospita il Galatasaray e deve provare a compiere un’impresa per ribaltare il 5-2 subìto in Turchia nel match di andata.

Atalanta subito avanti al minuto 5: cross di Bernasconi, la difesa tedesca buca e favorisce Scamacca che realizza da pochi passi. Il Borussia ci prova con Guirassy e Brandt ma è la Dea a raddoppiare a fine primo tempo: respinta di Kobel ma fuori area arriva Zappacosta che calcia e segna sfruttando una deviazione decisiva di Bensebaini. Nella ripresa palo di Beier al 54esimo ma poco dopo l’Atalanta cala il tris: cross di de Roon dalla trequarti per Pasalic che si inserisce e realizza di testa. Al 75esimo il Borussia accorcia: bella azione personale di Adeyemi che si accentra e segna con un sinistro a giro. In pieno recupero Krstovic viene anticipato in area da Bensebaini con un intervento pericoloso in testa. Dopo un check al Var viene assegnato il rigore. Samardzic realizza con freddezza e regala gli ottavi all’Atalanta.

Alle 21 Juventus-Galatasaray

La Juventus, dopo essere stata dominata dal Galatasaray nell’andata all'Ali Sami Yen, deve ribaltare il 5-2 di una settimana fa in Turchia. Calcio d’inizio alle 21. Luciano Spalletti in conferenza stampa ha chiesto ai tifosi di stare vicini alla squadra: “Con voi siamo più forti: serve creare la partecipazione di un intero ambiente, abbiamo bisogno degli occhi e del cuore dei nostri tifosi”. Serve un’impresa ma l'allenatore ci crede: "Vogliamo giocarci bene le nostre chances, che sono poche, e la verità cruda è che dobbiamo fare tre gol ma non dobbiamo pensare a questo: l'importante è farne uno e poi da lì tutto cambia e si trasforma come una dinamo". L'altra faccia della medaglia presenta il rischio di un altro fallimento dopo l'uscita dalla Coppa Italia, il -18 dall'Inter capolista a due terzi di campionato e una corsa al quarto posto sempre più complicata: "Sappiamo che il futuro passa molto da questi risultati, ma i ragionamenti verranno fatti dopo" risponde Spalletti.