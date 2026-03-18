È il giorno della Milano-Torino 2026: oggi 18 marzo è in programma la corsa ciclistica più antica del mondo, che celebra quest’anno i 150 anni. Percorso di 174 km da Rho alla collina di Superga, sopra Torino.

Il percorso

Il percorso è sostanzialmente pianeggiante nella prima metà, ondulato con alcune asperità degne di nota nella seconda. Partenza da Rho per attraversare l’alta pianura padana nella zona delle risaie toccando Magenta, Novara e Vercelli e portarsi quindi verso il Po solcando in perfetta pianura le risaie.

Dopo San Mauro Torinese si costeggia il Po in Corso Casale per salire alla basilica di Superga una prima volta (si devia 600 m prima dell’arrivo) per scendere su Rivodora con una discesa impegnativa che riporta a San Mauro e quindi risalire fino all’arrivo. Coi suoi 4,9 km al 9,1% la doppia scalata a Superga è destinata, come sempre, a fare grandissima selezione.