Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ciclismo, Milano Torino 2026: percorso e orari della classica più antica del mondo

Sport

La corsa più antica del mondo celebra quest’anno i 150 anni. Il percorso da Rho a Superga, la collina di Torino, per 174 km. Appuntamento oggi 18 marzo

ascolta articolo

È il giorno della Milano-Torino 2026: oggi 18 marzo è in programma la corsa ciclistica più antica del mondo, che celebra quest’anno i 150 anni. Percorso di 174 km da Rho alla collina di Superga, sopra Torino.

Il percorso

Il percorso è sostanzialmente pianeggiante nella prima metà, ondulato con alcune asperità degne di nota nella seconda. Partenza da Rho per attraversare l’alta pianura padana nella zona delle risaie toccando Magenta, Novara e Vercelli e portarsi quindi verso il Po solcando in perfetta pianura le risaie.

Dopo San Mauro Torinese si costeggia il Po in Corso Casale per salire alla basilica di Superga una prima volta (si devia 600 m prima dell’arrivo) per scendere su Rivodora con una discesa impegnativa che riporta a San Mauro e quindi risalire fino all’arrivo. Coi suoi 4,9 km al 9,1% la doppia scalata a Superga è destinata, come sempre, a fare grandissima selezione.

Il percorso della Milano Torino

I favoriti

Tra i favoriti due della squadra Red Bull-Bora-hansgrohe: Primož Roglič, che l'ha vinta nel 2021, e Giulio Pellizzari. A sfidarli ci sono Tom Pidcock (Pinarello Q36.5), all’esordio assoluto nella corsa, e Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility), ma occhio anche a Jan Christen (UAE Team Emirates-XRG).

Orari e dettagli

Milano-Torino 2026, 174 km
Orario di partenza: 11.40
KM 0: 11.55
Orario di arrivo: 15.58 circa

Sport: Ultime notizie

Coppa Africa, Caf toglie trofeo a Senegal: Marocco campione a tavolino

Sport

Dalla delusione sul campo al trionfo: a due mesi dalla sconfitta nella finale giocata a Rabat e...

Federscacchi: circa 15 milioni di italiani hanno giocato a scacchi

Sport

Parte dalle rivelazioni di un sondaggio Winpoll la nuova campagna di comunicazione della...

Maradona, il processo sulla sua morte riparte oggi: cosa sappiamo

Sport

Il dibattimento inaugurato nel marzo del 2025 era stato annullato dopo appena due mesi a causa...

Sinner all'Atp Miami 2026: il tabellone e gli avversari

Sport

Sarà Damir Dzumhur o un qualificato il primo avversario di Sinner al Miami Open. L'azzurro...

Atp Miami, tabellone e partecipanti: il calendario delle gare

Sport

Sinner entrerà in scena al secondo turno contro il bosniaco Dzumhur o un qualificato. Esordio al...

Sport: I più letti