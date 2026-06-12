Juventus, Giovanni Carnevali è il nuovo amministratore delegato e dg

Ora è ufficiale. Inizia la nuova era della Juventus con Giovanni Carnevali. "Il Consiglio di Amministrazione di Juventus FC ha deliberato oggi la nomina di Giovanni Carnevali ad Amministratore Delegato e Direttore Generale del Club, affidandogli la guida manageriale della Società con l’obiettivo di rafforzare il progetto sportivo e industriale bianconero", l'annuncio del club bianconero. L'ormai ex dirigente del Sassuolo prende così il posto di Damien Comolli che conclude l'esperienza in bianconero di comune accordo con la società.

"Dirigente tra i più apprezzati del panorama sportivo, Giovanni porta in Juventus un patrimonio di rilevante capacità manageriale. Uomo di calcio per vocazione e passione, Giovanni ha dedicato la sua vita professionale a questo settore, maturando esperienze e acquisendo responsabilità sempre più rilevanti, che gli hanno consentito di sviluppare una conoscenza completa delle dinamiche che governano il calcio moderno e delle prospettive di evoluzione. In particolare, nel corso della sua carriera, ha contribuito in modo determinante alla crescita e all'affermazione del Sassuolo Calcio, diventato nel tempo un esempio riconosciuto per sostenibilità, innovazione, valorizzazione dei talenti e capacità di creare valore, dentro e fuori dal campo. In qualità di Consigliere di Lega Serie A ha inoltre contribuito ai principali tavoli di confronto dedicati all'evoluzione e alla crescita del calcio professionistico italiano. A Giovanni il caloroso benvenuto di tutta la famiglia bianconera e i migliori auguri di buon lavoro", prosegue la Juventus.

Carnevali: "Ringrazio Elkann per la fiducia"

"Sono orgoglioso e onorato di entrare a far parte di questo Club ricco di storia e identità: ringrazio la società, l'azionista di maggioranza e John Elkann, per la fiducia che mi è stata accordata": sono le prime parole di Giovanni Carnevali da nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juventus. "Affronto questa nuova sfida con grande senso di responsabilità e con la convinzione che, attraverso l'impegno quotidiano, sia possibile costruire un percorso di crescita duraturo e un futuro di successi - ha aggiunto ai canali ufficiali del club - insieme a tutte le componenti della società lavoreremo per rendere la Juventus sempre più protagonista in ambito nazionale e internazionale nel rispetto della storia del club e delle ambizioni dei tifosi bianconeri".

Comolli: "Lascio con effetto immediato"

Oltre all'arrivo di Giovanni Carnevali, la Juventus ha ufficializzato la separazione da Damien Comolli. "Ho deciso di lasciare il mio incarico di Chief Executive Officer di Juventus Football Club con effetto immediato - ha dichiarato ai canali ufficiali del club - desidero ringraziare John Elkann ed Exor per avermi offerto l'opportunità di lavorare per questo prestigioso Club. Vorrei inoltre ringraziare tutti i colleghi della Juventus per il loro impegno, la loro professionalità e la loro dedizione, augurando a tutte le Squadre femminili e maschili le migliori soddisfazioni per la stagione che sta per iniziare". L'ultimo ringraziamento di Comolli è per il popolo juventino: "Un ringraziamento speciale va infine ai tifosi bianconeri per il loro incredibile sostegno, sono loro a rendere questo Club un luogo davvero unico e speciale" dichiara l'ex ad. Al tempo stesso la Juve "desidera ringraziare Damien per l'impegno profuso durante la sua esperienza nel Club, augurandogli le migliori soddisfazioni per il futuro".