Mondiali 2026, Messico batte Sudafrica. Corea del Sud-R.Ceca 2-1. LIVE

È iniziato il torneo “diffuso” in Canada, Messico e Stati Uniti, in programma fino al 19 luglio. La prima partita allo Stadio Azteca di Città del Messico è stata vinta per 2-0 dai padroni di casa contro il Sudafrica. Nella seconda partita, allo Stadio Guadalajara la Corea del Sud ha battuto la Repubblica Ceca per 2-1. Oggi alle 21 Canada-Bosnia
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Sono iniziati i Mondiali 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti: l’edizione di quest’anno è la seconda a essere ospitata da più di un Paese, dopo quella del 2002 in Corea del Sud e Giappone. (TUTTO IL CALENDARIO)
Ad aprire le danze è stata la sfida valida per il gruppo A tra Messico e Sudafrica (IL RACCONTO DI SKY SPORT) terminata 2-0 per i padroni di casa (LE CLASSIFICHE DI TUTTI I GIRONI).
Prima del match, allo Stadio Azteca di Città del Messico, si è tenuta la cerimonia di apertura della manifestazione. Tra i momenti più attesi, Shakira e Burna Boy hanno eseguito "Dai Dai", canzone ufficiale della Coppa del Mondo, mentre Andrea Bocelli ha cantato "Dna" con Ejae.
Nella seconda gara, allo Stadio Guadalajara la Corea del Sud ha battuto la Repubblica Ceca in rimonta per 2-1.
Oggi alle 21 per il gruppo B a Toronto Canada-Bosnia ed Erzegovina.
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A Città del Messico 500.000 tifosi presenti al via del Mondiale
Circa 500.000 persone hanno partecipato giovedì alle attività organizzate a Città del Messico per l'inaugurazione della Coppa del Mondo di calcio. Il governo locale ha comunicato che, oltre agli 80mila spettatori allo stadio, 100.000 persone si sono radunate nello Zócalo, la piazza principale, per la Fan Fest ed altre 200.000 hanno preso parte agli eventi nei 16 distretti della capitale. I festeggiamenti hanno poi raggiunto il monumento dell'Angelo dell'Indipendenza, dove 120.000 tifosi hanno celebrato la vittoria della nazionale contro il Sudafrica. Per garantire la sicurezza, mantenere l'ordine e agevolare la mobilità, le autorità hanno schierato unità di polizia e agenti del traffico nei punti principali di aggregazione.
Mondiali 2026, Corea del Sud batte Repubblica Ceca 2-1
Vittoria della squadra asiatica con i gol di In-Beom Hwang e Hyeon-Gyu Oh. Il Var al 77’ annulla una rete del ceco Soucek. Finita 2-0 per il Messico la partita inaugurale giocata subito dopo la cerimonia di inaugurazione a Città del Messico contro il Sudafrica.
Mondiali 2026, Corea del Sud batte Repubblica Ceca 2-1Vai al contenuto
Corea del Sud-Repubblica Ceca 2-1
A Guadalajara, in Messico, Corea del Sud-Repubblica Ceca termina 2-1 in una partita valida per il gruppo A dei Mondiali. Tutti i gol nel secondo tempo: al 58' Ladislav Krejci sblocca il risultato per la Repubblica Ceca, al 67' pareggia In-Beom Hwang. Dieci minuti dopo Tomas Soucek sembra firmare di nuovo il vantaggio, ma il Var annulla il gol. All'81' Hyeon-Gyu Oh porta invece in vantaggio gli asiatici e fissa il risultato.
Città del Messico festeggia la vittoria della nazionale
Migliaia di tifosi si sono radunati all'Angelo dell'Indipendenza di Città del Messico per celebrare il successo per due a zero della nazionale sul Sudafrica nella gara inaugurale dei Mondiali. Una forte pioggia ha momentaneamente interrotto lo spettacolo musicale organizzato dalle autorità della metropoli, costringendo la folla a disperdersi. Sotto il monumento era presente anche un presidio pacifico di familiari alla ricerca di persone scomparse. Dopo 40 minuti di precipitazioni, i sostenitori sono tornati a riempire la piazza per proseguire i festeggiamenti.
Sheinbaum celebra il debutto vincente della nazionale ai Mondiali
La presidente messicana Claudia Sheinbaum si è congratulata con la nazionale dopo la vittoria per 2-0 sul Sudafrica nella partita inaugurale dei Mondiali di calcio 2026, organizzati congiuntamente da Messico, Stati Uniti e Canada. Al termine dell'incontro disputato allo Stadio Città del Messico, la capo dello Stato ha affidato ai social un messaggio di felicitazioni rivolto alla squadra e ai cittadini: "Congratulazioni alla nazionale. Congratulazioni a tutte le messicane e a tutti i messicani", ha scritto. Sheinbaum ha seguito la gara dal centro sportivo Hermanos Galeana, nel quartiere Gustavo A. Madero della capitale, insieme alla sindaca di Città del Messico Clara Brugada. Le immagini diffuse sui social la mostrano esultare per il primo gol insieme a centinaia di tifosi presenti. La presidente aveva già annunciato che non avrebbe assistito alla partita inaugurale allo stadio, preferendo condividere l'evento con la cittadinanza. Il biglietto ricevuto dalla Fifa è stato ceduto a una giovane dello Stato di Veracruz, vincitrice di una selezione nazionale.
2-0 al Sudafrica, il Messico vince la partita inaugurale
Il Messico vince la partita inaugurale del Mondiale 2026: allo stadio Atzeca di Citta' del Messico, la nazionale di casa ha battuto 2-0 il Sudafrica nella partita valida per il gruppo A. I gol nel primo tempo all'8' di Quinones, nel secondo al 22' di Jimenez. Il Sudafrica ha giocato in 10 dal 4' del secondo tempo, per l'espulsione di Sithole, autore di un fallo da ultimo uomo; nel finale espulsi anche il sudafricano Zwane (39' st, gioco falloso) e il messicano Cesar Montes (47' st, gioco falloso).