Mondiali 2026, Messico batte Sudafrica. Corea del Sud-R.Ceca 2-1. LIVE

La presidente messicana Claudia Sheinbaum si è congratulata con la nazionale dopo la vittoria per 2-0 sul Sudafrica nella partita inaugurale dei Mondiali di calcio 2026, organizzati congiuntamente da Messico, Stati Uniti e Canada. Al termine dell'incontro disputato allo Stadio Città del Messico, la capo dello Stato ha affidato ai social un messaggio di felicitazioni rivolto alla squadra e ai cittadini: "Congratulazioni alla nazionale. Congratulazioni a tutte le messicane e a tutti i messicani", ha scritto. Sheinbaum ha seguito la gara dal centro sportivo Hermanos Galeana, nel quartiere Gustavo A. Madero della capitale, insieme alla sindaca di Città del Messico Clara Brugada. Le immagini diffuse sui social la mostrano esultare per il primo gol insieme a centinaia di tifosi presenti. La presidente aveva già annunciato che non avrebbe assistito alla partita inaugurale allo stadio, preferendo condividere l'evento con la cittadinanza. Il biglietto ricevuto dalla Fifa è stato ceduto a una giovane dello Stato di Veracruz, vincitrice di una selezione nazionale.