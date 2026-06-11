Le persone scese in piazza per chiedere giustizia per i desaparecidos hanno spostato alcune delle barriere che proteggevano il perimetro dello stadio e si sono scontrati con le forze dell'ordine. Oggi è iniziata la Coppa del Mondo, con l’incontro tra Messico e Sudafrica proprio allo stadio Azteca
Ci sono stati degli scontri tra manifestanti e polizia all'esterno dello stadio Atzeca di Città del Messico, dove oggi si è tenuta la cerimonia di apertura dei Mondiali 2026 e poi la prima partita della competizione tra Messico e Sudafrica. I manifestanti - che chiedono giustizia per i desaparecidos - hanno spostato alcune delle barriere che proteggevano il perimetro dello stadio e si sono scontrati con le forze dell'ordine. In giornata il governo di Claudia Sheinbaum aveva detto che la cerimonia inaugurale si sarebbe svolta “regolarmente" nonostante le proteste 'pacifiche' annunciate dal sindacato degli insegnanti (Cnte) e da altre organizzazioni come quella delle madri di 'desaparecidos'.
La sicurezza per l'inizio dei Mondiali
"Vogliamo essere molto chiari e informare tutti coloro che parteciperanno agli eventi legati alla cerimonia di apertura dei Mondiali Fifa che sono state predisposte le condizioni necessarie per garantire il loro accesso, la loro sicurezza e il regolare svolgimento delle attività in programma", aveva avvertito il capo di Gabinetto del governo Sheinbaum, Rosa Icela Rodríguez. La presidente Sheinbaum era intervenuta da parte sua per augurare "la migliore delle sorti" alla nazionale messicana e affermando che "se ci saranno le condizioni" avrebbe assistito al match nella fan zone predisposta nell'enorme spianata della piazza dello Zócalo di fronte alla casa di governo, la cui apertura è stata confermata oggi nonostante le minacce di proteste anche in quest'area.
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