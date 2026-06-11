Le persone scese in piazza per chiedere giustizia per i desaparecidos hanno spostato alcune delle barriere che proteggevano il perimetro dello stadio e si sono scontrati con le forze dell'ordine. Oggi è iniziata la Coppa del Mondo, con l’incontro tra Messico e Sudafrica proprio allo stadio Azteca

Ci sono stati degli scontri tra manifestanti e polizia all'esterno dello stadio Atzeca di Città del Messico, dove oggi si è tenuta la cerimonia di apertura dei Mondiali 2026 e poi la prima partita della competizione tra Messico e Sudafrica. I manifestanti - che chiedono giustizia per i desaparecidos - hanno spostato alcune delle barriere che proteggevano il perimetro dello stadio e si sono scontrati con le forze dell'ordine. In giornata il governo di Claudia Sheinbaum aveva detto che la cerimonia inaugurale si sarebbe svolta “regolarmente" nonostante le proteste 'pacifiche' annunciate dal sindacato degli insegnanti (Cnte) e da altre organizzazioni come quella delle madri di 'desaparecidos'.