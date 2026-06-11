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Mondiali di calcio 2026, lo speciale di Sky TG24
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Mondiali 2026, la cerimonia d'apertura a Città del Messico. FOTO

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©Getty

L’evento che dà il via alla Coppa del Mondo si è tenuto allo Stadio Azteca, a Città del Messico, prima della sfida tra i padroni di casa e il Sudafrica che ha inaugurato la competizione. Sul campo si sono alternati artisti locali e internazionali

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