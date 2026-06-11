Mondiali 2026, la cerimonia d'apertura a Città del Messico. FOTO

L’evento che dà il via alla Coppa del Mondo si è tenuto allo Stadio Azteca, a Città del Messico, prima della sfida tra i padroni di casa e il Sudafrica che ha inaugurato la competizione. Sul campo si sono alternati artisti locali e internazionali
- Prendono il via stasera i Mondiali 2026, che si giocano in Nord America tra Stati Uniti, Canada e Messico. Prima del match inaugurale tra Messico e Sudafrica, allo Stadio Azteca si è tenuta la prima cerimonia inaugurale dell’evento: altre due si svolgeranno tra domani e dopodomani negli altri Paesi ospitanti.
- L’evento a Città del Messico è iniziato alle 19.45 ora italiana. Sul campo si sono alternati artisti locali e internazionali, in vista della prima partita del torneo.
- Al centro del campo, all’inizio della cerimonia, è stata mostrata una raffigurazione del trofeo che sarà sollevato dalla Nazionale vincitrice del Mondiale 2026.
- Nel corso della cerimonia d'apertura, Shakira si è esibita insieme a Burna Boy per l'inno della competizione, il brano Dai Dai.
- Tra gli artisti ad essersi esibiti sul campo dell'Azteca prima dell'incontro Messico-Sudafrica che dà il via al Mondiale, c'è stato anche Fher Olvera.
- Anche Elias Mejia Avante e Belinda si sono esibiti durante la cerimonia d'apertura dei Mondiali 2026 in Messico.
- Dopo la sfilata delle 48 bandiere delle Nazionali protagoniste del Mondiale, sul campo dell'Azteca si è esibito Andrea Bocelli con la canzone Dna.
- La cerimonia d'apertura è proseguita fino alle ore 21, quando gli inni di Messico e Sudafrica e il seguente calcio d'inizio hanno dato ufficialmente il via ai Mondiali 2026.
- La cerimonia d’apertura e la prima partita del Mondiale 2026 si sono tenute allo stadio Azteca di Città del Messico. L’impianto si è riempito di tifosi fin dall’inizio dell’evento che ha dato il via alla manifestazione.