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Mondiali di calcio 2026, lo speciale di Sky TG24
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Mondiali di calcio 2026, Shakira lancia l'inno Dai Dai con Burna Boy

Musica

Matteo Rossini

©Getty

Shakira e Burna Boy hanno pubblicato Dai Dai, inno ufficiale dei Mondiali di calcio 2026. La popstar colombiana sarà anche tra gli headliner dell'Halftime Show della finale del campionato. Inoltre, presenti Madonna e i BTS

La popstar colombiana ha lanciato Dai Dai in collaborazione con Burna Boy. Il brano, inno ufficiale dei Mondiali di calcio 2026, ha immediatamente conquistato il pubblico contando già oltre quaranta milioni di riproduzioni su Spotify. Shakira sarà tra gli headliner dell'Halftime Show della finale del campionato.

shakira e burna boy, il videoclip di dai dai

Shakira (FOTO) e Burna Boy hanno lanciato il videoclip di Dai Dai, inno ufficiale dei Mondiali di calcio in programma negli Stati Uniti d’America, in Canada e in Messico. Nel filmato presenti i cameo di numerosi calciatori: da Lionel Messi a Kylian Mbappé. Il video ha superato cento milioni di visualizzazioni su YouTube in circa due settimane. Il brano è un invito a inseguire i propri sogni, infatti Shakira canta: “Now you got to believe (I believe) / Cuz you know what it takes / To be living the dream / At top of your game”.

 

Oltre a esibirsi alla cerimonia di apertura in programma alla Stadio Azteca di Città del Messico, Shakira sarà tra gli headliner del primo Halftime Show della finale dei Mondiali in programma il 19 luglio al New York New Jersey Stadium. Lo spettacolo, curato da Chris Martin, potrà contare anche sulla presenza di Madonna e della boy band BTS.

Approfondimento

Mondiali di Calcio, ecco gli headliner dell'Halftime Show della finale

Il 13 giugno Shakira, reduce dalla vittoria delle statuette  Best Female Latin Artist e Tour of the Year per Las Mujeres Ya No Lloran World Tour agli American Music Awards 2026, ripartirà in tour esibendosi in numerose città statunitensi: da Atlanta a Boston passando per Miami. Inoltre, a settembre l’artista debutterà con la residency europea a Madrid. Tra le hit più amate della cantante troviamo sicuamente Whenever, Wherever, Beautiful Liar con Beyoncé, She Wolf, Gypsy, Chantaje con Maluma e Don't Wait Up.

 

Burna Boy è tra i nomi più popolari della scena rap. Nel corso degli anni il cantante ha scalato le classifiche, tra i suoi successi ricordiamo Last Last, City Boys e For My Hand con Ed Sheeran. Inoltre, Burna Boy vanta numerosi riconoscimenti, tra i quali la statuetta nella categoria Best Global Music Album per Twice As Tall alla 63esima edizione dei Grammy Awards.

 

Ecco il testo della canzone Dai Dai di Shakira e Burna Boy:

 

Oe oe e oe Oe oe e oe

You knew from the day you were born

That here in this place you belong

You been this brave all along

What broke you once made you strong

 

Dai dai iko

Dale allez lets go

Dai dai iko

Dale allez lets go!

Dai dai iko

Dale allez lets go

Dai dai iko

Dale allez lets go!

 

Come follow your desire

Theres a will there way

You are the owner of that fire

No one can take it away

Sweat and blood to write your story

That is how you paved the way

You are about to reach the glory

Only one step away

 

All the highs and lows

All the tears and the pain

You been there thru it all

Been thru it all

Just do it again

Now you got to believe (I believe)

Cuz you know what it takes

To be living the dream

At top of your game.

 

Feel it, got everything you needed

now bring it like you mean it

just like you mean it

Dale, no olvides lo que vales

Juega como tu sabes

Como tu sabes.

 

Energy is contagious you know

And it never fails no no

No one’s getting tired I know

Cuz you got that fire eio

Dream a little higher

Lets go lets go lets go

We’ve taken all that our hearts can hold

We can’t hold on to the past no more

From the dirt and the tears you make gold

You are more than flesh and bone

 

All the highs and lows

All the tears and the pain

You been there thru it all

Been thru it all

Just do it again

Now you got to believe ( I believe)

Cus you know what it takes

To be living the dream

At top of your game

 

Feel it, got everything you needed

Now bring it like you mean it

Just like you mean it

Dale no olvides lo que vales

juega como tu sabes

como tu sabes

Pele, Maradona

Maldini

Romario

Cristiano

Ronaldo

El Pibe

Iniesta

Beckham y Kaka

Messi

Mbape

Salá

Brazil

Uruguay

Argentina

Colombia

US

England

Germany

France

España Italia Mexico Japan

Korea/England Netherlands/Senegal

Oe oe e oe

You knew from the day you were born

That here in this place you belong

You been this brave all along

What broke you once made you strong

Dai dai iko

Dale allez lets go

Dai dai iko

Dale allez lets go!

Dai dai iko

Dale allez lets go

Dai dai iko

Dale allez lets go!

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