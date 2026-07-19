Mondiali, la cerimonia di chiusura: da Post Malone a Laura Pausini

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Swae Lee ha raggiunto Post Malone per esibirsi sulle note di Sunflower. Il brano è incluso nella colonna sono del film d’animazione Spider-Man - Un nuovo universo e nell’album Hollywood's Bleeding di Post Malone. Nell’aprile di quest’anno Swae Lee, classe 1993, ha pubblicato il nuovo progetto discografico Same Difference. Tra le sue canzoni più popolari troviamo Crave con Madonna e Close to Me con Ellie Goulding e Diplo.

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