Mondiali, la cerimonia di chiusura: da Post Malone a Laura Pausini

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Mondiali 2026, la cerimonia di chiusura: da Robbie Williams a Laura Pausini. FOTO

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©IPA/Fotogramma

Grande spettacolo alla cerimonia di chiusura della finale dei Mondiali di calcio, in scena al MetLife Stadium di East Rutherford. Jennifer Hudson ha eseguito l’inno nazionale americano. Robbie Williams, Laura Pausini e Nicole Scherzinger si sono esibiti con “Desire”. Post Malone ha proposto “Chrome HeartBreaker”, “Wow” e “Sunflower” con Swae Lee. IShowSpeed ha cantato “Champions”. Ospite anche Tom Cruise. Presenti 82.000 spettatori

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