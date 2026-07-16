Shakira conquista un record su Spotify con la canzone Dai Dai

Domenica 19 luglio Shakira e Burna Boy saranno tra gli headliner dell’atteso Halftime Show della finale dei Mondiali di calcio. I due artisti si esibiranno con la canzone Dai Dai. Spettacolo in programma al New York New Jersey Stadium
Un 2026 da sogno per Shakira. In attesa della residency europea a Madrid in partenza nel mese di settembre, la popstar colombiana è divenuta la prima artista a conquistare la vetta della classifica globale di Spotify con brani in inglese e in spagnolo. Record ottenuto grazie al successo di Dai Dai, inno ufficiale dei Mondiali di calcio.
shakira, il primato su spotify
Shakira e Burna Boy hanno firmato Dai Dai, inno ufficiale dei Mondiali di calcio, attualmente in corso negli Stati Uniti d’America, in Canada e in Messico. Il brano ha immediatamente ottenuto un grande riscontro totalizzando oltre 180.000.000 di streaming su Spotify in meno di un mese. Inoltre, la canzone ha raggiunto la prima posizione della classifica globale della piattaforma di streaming rendendo Shakira la prima artista a conquistare la vetta con canzoni in inglese e in spagnolo. Grande successo anche per il videoclip del brano, arrivato a oltre 400.000.000 di visualizzazioni su YouTube.
Shakira (FOTO) e Burna Boy saranno tra gli headliner dell’Halftime Show della partita finale dei Mondiali di calcio. Domenica 19 luglio i due artisti si esibiranno al New York New Jersey Stadium nello spettacolo, a sostegno del FIFA Global Citizen Education Fund, curato da Chris Martin. La popstar ha dichiarato: "La mia speranza è che, sul palcoscenico più grande del mondo, l'importanza di investire nell'istruzione dei bambini rubi la scena!".
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A settembre Shakira alzerà il sipario sull’attesa residency europea. Infatti, la cantante sarà protagonista di ben dodici appuntamenti live a Madrid. Nel corso degli anni la popstar si è affermata come una delle artiste più acclamate a livello internazionale. Tra i suoi successi troviamo Whenever, Wherever, She Wolf, Gypsy e Soltera. Spazio anche alle collaborazioni: da Hips Don't Lie con Wyclef Jean a Beautiful Liar con Beyoncé passando per La Tortura con Alejandro Sanz, Can't Remember to Forget You con Rihanna (FOTO), Chantaje con Maluma e Te Felicito con Rauw Alejandro.
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