Shakira conquista Rio de Janeiro: il mega-concerto record a Copacabana. FOTO
Due milioni di persone hanno trasformato Copacabana nel cuore pulsante del mondo per il ritorno storico di Shakira. In una notte magica tra droni, spettacolari coreografie e il ritmo del tour "Las Mujeres Ya No Lloran", la popstar colombiana ha riscritto i record di Rio de Janeiro. Un evento gratuito monumentale, impreziosito dall'omaggio ai grandi della musica brasiliana, da Caetano Veloso a Maria Bethânia, fino all'energia di Anitta e Ivete Sangalo