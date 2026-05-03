Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Shakira conquista Rio de Janeiro: il mega-concerto record a Copacabana. FOTO

Musica fotogallery
14 foto
©Getty

Due milioni di persone hanno trasformato Copacabana nel cuore pulsante del mondo per il ritorno storico di Shakira. In una notte magica tra droni, spettacolari coreografie e il ritmo del tour "Las Mujeres Ya No Lloran", la popstar colombiana ha riscritto i record di Rio de Janeiro. Un evento gratuito monumentale, impreziosito dall'omaggio ai grandi della musica brasiliana, da Caetano Veloso a Maria Bethânia, fino all'energia di Anitta e Ivete Sangalo

Spettacolo: Ultime gallery

Concertone 1 Maggio a Roma condotto da Arisa, BigMama e Spollon. FOTO

Musica

L’evento, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany, è dedicato al tema “Lavoro...

20 foto

Chi è Pierpaolo Spollon, conduttore del Concerto del Primo Maggio

Serie TV

Attore padovano classe 1989, Spollon si è affermato grazie a una serie di ruoli iconici in...

14 foto
L'attore Pierpaolo Spollon durante la presentazione della terza stagione della serie televisiva Rai ''Doc - Nelle tue mani'', Roma, 13 dicembre 2023. ANSA/ETTORE FERRARI

14 serie tv da vedere a maggio, da Rosa Elettrica a Off-Campus

Serie TV

Spy-thriller, dramma e commedie: tra attesissimi debutti e ritorni graditi, ecco cosa vedere in...

14 foto

Dal 1990 a oggi, i concerti del Primo Maggio a Roma. FOTO

Spettacolo

L'appuntamento musicale, organizzato dalle sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil, torna per...

69 foto

21 film da vedere al cinema a maggio. FOTO

Cinema

Maggio vedrà in sala i grandi blockbuster e le pellicole d'autore, tra cui spiccano molte opere...

21 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Lea Gavino, l'album 11 Volte: "Vorrei inventare i sogni per la gente"

    Fabrizio Basso

    Cucine da incubo, Cannavacciuolo a Peschiera Borromeo. Anticipazioni

    TV Show sky uno

    Antonino Cannavacciuolo arriva a Peschiera Borromeo per una nuova puntata di Cucine da incubo. Il...

    Amici, la settima puntata del Serale: eliminati Gard e Riccardo

    Spettacolo

    Eliminati Riccardo e Gard. Maria De Filippi ha condotto la settima puntata di Amici. Gli allievi...