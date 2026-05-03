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Il passaggio di testimone: Shakira e Anitta - L’incontro che tutta Copacabana aspettava: Shakira ha accolto sul palco Anitta, la "Girl from Rio" che sta conquistando il mondo. Insieme hanno dato vita a un momento di puro potere latino, unendo Colombia e Brasile in una performance esplosiva che ha mandato in delirio i due milioni di fan presenti sulla sabbia