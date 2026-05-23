Tra busti di gesso e un dipinto sacro immerso nell’ombra, alla galleria Voena di Milano Abel Ferrara e Solange Smith hanno letto The Boxer, i testi di Gabriele Tinti ispirati al celebre Pugile a riposo conservato a Palazzo Massimo. Un reading antispettacolare e quasi rituale, dove la boxe diventa metafora della resistenza umana, del sangue, del dolore e di quella “malattia di infinito” che ci tiene vivi

Gabriele Tinti, Solange Smith, Abel Ferrara. La fotografia dello scatto li fissa così: composti, quasi ieratici, con quella tensione trattenuta di chi sa che sta per accadere qualcosa che non si può ripetere. Ferrara con la sua faccia da romanzo di Denis Johnson, vissuta, scavata, bellissima nel senso in cui sono belle le cose che non hanno risparmiato niente. Smith con la compostezza ferma di chi abita il quadro senza doverlo rivendicare. E dietro di loro, il dipinto. Testimone muto. Giudice senza verdetto.

Un atleta seduto. Le orecchie cauliflower deformate dai colpi, il volto tumefatto, le mani ancora fasciate. Ma la cosa più potente — come ha detto Tinti nel suo intervento — è il gesto: il voltare il capo verso qualcosa che non vediamo. Non sappiamo chi lo abbia scolpito. Non sappiamo chi rappresenti. Non sappiamo nemmeno con certezza quando sia stato fatto. Sappiamo però che veniva venerato: i piedi della scultura mostrano una consunzione che tradisce secoli di mani che la sfioravano, come se il pugile prendesse su di sé il dolore del mondo e in qualche modo lo restituisse trasformato. Un capro espiatorio di bronzo. E gli occhi vuoti — le iridi in pasta di vetro e osso sono andate perdute, unica cosa che il tempo non ha risparmiato — aggiungono una vertigine ulteriore. Quello sguardo assente che guarda ovunque, o forse da nessuna parte. O forse, come suggeriva Stéphane Berger già qualche anno fa a Brescia mettendo in relazione il pugile con la Vittoria Alata, forse guarda proprio lei, in attesa di essere incoronato da una gloria che è alata perché è destinata a fuggire.

La boxe come metafora dell’infinito

Tinti lavora su questa figura da oltre quindici anni. Nel tempo i suoi versi sono stati letti da Burt Young, Kevin Spacey, Robert Davi, Franco Nero — e un verso tratto da questi testi ha dato il titolo alla mostra Strike Fast, Dance Lightly alla FLAG Art Foundation di New York, con opere di Bellows, Hopper, Ruscha. I brani letti quella sera sono tratti da The Boxer, pubblicato in italiano e inglese da Eris Press di New York e distribuito dalla Columbia University Press — un volume che raccoglie poesie e brevi testi in prosa composti a partire dal 2009. Non è un progetto, è una lunga storia d’amore, come lui stesso dice: con alti e bassi, con testi scritti nel 2009 e testi scritti l’anno scorso, messi insieme come un libretto teatrale per una sola voce, senza scena, senza effetti. Antispettacolare. Parola che torna sempre quando Tinti parla di quello che fa, con la soddisfazione quasi ostinata di chi ha scelto la difficoltà giusta.

Nell’intervento che ha aperto la serata ha citato Sofocle e Heidegger — il deinon del Coro dell’Antigone, il terribile e il meraviglioso che convivono nella stessa parola greca, e il concetto heideggeriano di Unheimlich, l’alienato, colui che non è mai a posto. «Noi uomini non siamo mai a posto, non ci sentiamo a casa», ha detto. E in quel voltare il capo del pugile — quel gesto controgravità, quel collo che si torce verso l’alto mentre il corpo pesa come piombo — ha visto la cifra esatta di quella che chiama la malattia di infinito. La spinta verso qualcosa che non sappiamo nominare. Il conatus spinoziano vestito di himantes, le bende di cuoio dei pugili greci. La poesia come resistenza alle forze che ci trascendono. La boxe come sua metafora perfetta, nobile arte — Walter Pater dixit — al pari della musica e della letteratura.