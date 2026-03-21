Nel giorno dedicato alla poesia, il 21 marzo, pubblichiamo l’intervista a Gabriele Tinti su The Boxer, libro bilingue edito da Eris Press e ispirato al Pugile a riposo. Un progetto nato in oltre quindici anni che intreccia poesia, arte e pugilato, trasformando la boxe in una metafora dell’esistenza: una forma di resistenza tra corpo e parola, tra limite e immaginazione. Al centro resta una domanda essenziale: cosa rimane dell’uomo quando cade il mito dell’eroe?

Perché qui la boxe non è solo sport, non è nemmeno mito. È un linguaggio. È una forma di resistenza. È il punto esatto in cui l’uomo smette di raccontarsi e comincia, finalmente, a mostrarsi.

Ne nasce un’opera che è insieme poesia e corpo, parola e colpo, un monologo che rifiuta lo spettacolo e cerca qualcosa di più essenziale.

Intervista a Gabriele Tinti

Un’immagine che ritorna

C’è un momento preciso in cui il Pugile a riposo ha iniziato a parlarti?

«Come sempre, non c’è mai un solo momento. Mi sono trovato di fronte a quell’opera, ma tutto nasce da un accumulo. Avevo già una passione molto forte per il pugilato.

Da bambino mio padre mi portava al palazzetto dello sport a vedere gli incontri. Ricordo che vicino a casa nostra abitava un pugile che aveva raggiunto anche un titolo europeo, e quell’atmosfera mi è rimasta addosso. Poi sono arrivati gli anni di campioni come Nello Marche, che è diventato anche un caro amico, e andavo a vedere gli incontri anche a Pesaro.

Quell’idea di blood, sweat and tears, sangue, lacrime e sudore, mi è rimasta dentro.

Quando ho incontrato il Pugile a riposo, che è una delle opere più importanti che l’uomo abbia mai realizzato, è stato un colpo di fulmine. Ma un colpo di fulmine preparato: preparato dalla mia vita, da quello che avevo visto, da quello che mi aveva già emozionato. Alla fine, tutto dipende sempre da quello che sei, da quello che hai vissuto.»