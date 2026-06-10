Dal matrimnonio di Dua Lipa e Callum Turner a Palermo a quelle di Charli XCX alla Tonnara di Scopello, la Sicilia si conferma una delle destinazioni più amate dalle celebrità. Secondo un'analisi di SIXT, le location scelte dalle star registrano forti aumenti nelle ricerche online, alimentando la curiosità di fan e viaggiatori alla scoperta dei luoghi che hanno fatto da sfondo ai matrimoni più popolari degli ultimi anni

Gli esperti di viaggio del provider di autonoleggio SIXT hanno analizzato le location dei matrimoni vip più popolari degli ultimi anni, rivelandone la popolarità e spiegando come visitarle.

Con Charli XCX che ha scelto la Sicilia per il suo matrimonio e Dua Lipa ha seguito le sue orme, l’isola sembra superare alcune delle mete vip più iconiche degli ultimi anni, come il Lago di Como. Nell’ultimo mese, le ricerche Google per Lago di Como hanno raggiunto quota 225 mila, registrando un calo del 7% rispetto all’anno precedente, mentre la Sicilia ha totalizzato 2,4 milioni di ricerche nello stesso periodo.

Dua Lipa e Callum Turner si sono ufficialmente sposati lo scorso weekend a Palermo. Il matrimonio ha già attirato enorme attenzione: in Italia, le ricerche Google per “dua lipa matrimonio” sono aumentate del 751% nell’ultima settimana, mentre quelle relative alla location del matrimonio della cantante sono cresciute del 443%, con i fan alla ricerca di ogni dettaglio.

La graduatoria è stata elaborata combinando i dati relativi alle ricerche Google effettuate in Italia, le recensioni online e la popolarità delle location sui social network, in particolare Instagram.

Chiude la top five l'isola di San Giorgio Maggiore a Venezia, dove nel 2025 si sono svolte le nozze di Jeff Bezos e Lauren Sánchez. La storica chiesa veneziana ha visto aumentare le ricerche del 105%, confermando il fascino senza tempo della Serenissima per gli eventi di alto profilo.

Al quarto posto figura Castello Brown a Portofino, location delle nozze di Kourtney Kardashian e Travis Barker nel 2022. Il complesso museale ha registrato una crescita del 391% dell'interesse online negli ultimi tre mesi.

Completa il podio Villa d'Este a Cernobbio, sul Lago di Como, scelta nel 2025 da Logan Paul e Nina Agdal. La celebre struttura ha registrato un incremento delle ricerche del 150%, mantenendo il Lago di Como tra le destinazioni più amate dalle star internazionali.

Al secondo posto si trova Villa Igiea di Palermo, associata alle recenti nozze di Dua Lipa e Callum Turner. Lo storico hotel di lusso ha visto aumentare le ricerche online del 1038%, confermando il crescente fascino della Sicilia come meta per eventi esclusivi e turismo internazionale.

Secondo un'analisi realizzata da SIXT, la Sicilia si conferma la destinazione del momento per i matrimoni delle celebrità. A guidare la classifica delle location che hanno registrato il maggiore aumento di interesse online negli ultimi 90 giorni è la Tonnara di Scopello, scelta nel 2025 da Charli XCX e George Daniel. La struttura ha fatto registrare una crescita delle ricerche del 1953%, ottenendo il punteggio complessivo più alto dello studio.

Fino a poco tempo fa, la location del matrimonio di Charli XCX era raggiungibile solo via mare, remando dalla costa. Oggi, invece, è accessibile anche in auto e offre un ampio parcheggio per gli ospiti. Per chi non desidera soggiornare nell’hotel per motivi di budget, un biglietto da 25 euro consente di accedere alla spiaggia attrezzata con lettini e al museo in loco dedicato agli 800 anni di storia della tradizionale pesca del tonno. La zona tende ad affollarsi, quindi è consigliabile prenotare fino a 15 giorni in anticipo.

La location siciliana scelta da Charli XCX supera quella di Dua Lipa: negli ultimi 90 giorni in Italia, le ricerche Google per Tonnara Di Scopello sono aumentate del 1953%, rispetto al 1038% registrato dalla presunta location del matrimonio di Dua Lipa. La struttura è un hotel in cui è possibile soggiornare, con una vista spettacolare sul mare. Inoltre, la location conta quasi 36.000 hashtag su Instagram, a conferma del suo forte potenziale social e della sua capacità di attirare attenzione online.

La Sicilia è il nuovo punto di riferimento per i matrimoni vip

Dopo Charli XCX, anche Dua Lipa ha scelto la Sicilia: per il suo matrimonio, la cantante ha soggiornato a Villa Igiea, a Palermo. Le ricerche Google per l’hotel a cinque stelle sono aumentate del 1038% negli ultimi 90 giorni, dopo la diffusione delle indiscrezioni sulle nozze.

Storico palazzo di lusso a Palermo, l’hotel consente anche ai non ospiti di vivere i suoi spazi, i ristoranti e i servizi, tra cui la spa. È possibile ammirare i giardini terrazzati della villa in stile Liberty, rilassarsi a bordo piscina e concedersi un aperitivo sull’iconica Igiea Terrazza Bar. Per chi non soggiorna in hotel, l’accesso alla piscina è disponibile prenotando una giornata in spa, mentre la spiaggia privata è accessibile con un costo di 30 euro. Se durante il giorno sono generalmente ammessi look più informali, per gli spazi serali dedicati alla ristorazione e per la Terrazza Bar è previsto un dress code più elegante.

Il matrimonio vero e proprio si è tenuto a Villa Valguarnera, a Bagheria, le cui ricerche Google sono aumentate del 337% nell’ultima settimana.Trattandosi di una villa privata, è visitabile solo tramite soggiorni privati ed eventi su prenotazione.

Le nozze di tre giorni hanno previsto anche eventi a Palazzo Gangi nella prima giornata, con ricerche Google aumentate del 443% nell’ultima settimana. Essendo una residenza privata, l’accesso è strettamente limitato a visite guidate, appuntamenti prenotati in anticipo o eventi speciali. Si tratta inoltre di una delle attrazioni più costose di Palermo, con tour e pacchetti che, secondo quanto riportato, hanno prezzi significativamente più alti rispetto ai normali biglietti museali.

È una tappa ideale per chi visita Palermo o sta organizzando un viaggio on the road in Sicilia.