Dua Lipa e Callum Turner, ciò che sappiamo del matrimonio a Palermo

Introduzione
Dopo il sì civile celebrato a Londra il 31 maggio, la popstar britannico-albanese e l'attore inglese sono atterrati a Palermo per i festeggiamenti siciliani del loro matrimonio. Tre giorni di eventi esclusivi tra Palermo e Bagheria, centinaia di ospiti VIP e il massimo riserbo sulle location: ecco tutto quello che si sa finora sul "matrimonio dell'anno"
Quello che devi sapere
Il primo sì: la cerimonia civile a Londra
Prima di sbarcare in Sicilia, Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati civilmente. Il matrimonio civile è stato celebrato il 31 maggio a Londra, alla presenza di una ristretta cerchia di amici e familiari. La cerimonia si è tenuta all'Old Marylebone Town Hall, storico registro civile londinese. Per l'occasione, Dua ha scelto un completo Schiaparelli su misura in un delicato azzurro pallido, con gonna lunga e un cappello oversize che richiamava l'eleganza delle dive anni Sessanta, abbinato a décolleté Louboutin e un bouquet di fiori gialli. Turner ha optato per un doppiopetto blu navy firmato Ferragamo, con camicia e cravatta tono su tono.
L'arrivo a Palermo tra jet privato e grande attesa
Subito dopo le nozze londinesi, la coppia ha preso la volta della Sicilia. Partiti dall'aeroporto di Londra Luton, i neo sposi sono atterrati all'aeroporto internazionale Falcone e Borsellino di Palermo alle 22.36 del 3 giugno a bordo di un jet privato Cessna Citation XLS+, il cui noleggio ammonta a circa 3.600 euro l'ora. Il Daily Mail li ha immortalati prima della partenza in Inghilterra, descrivendoli sorridenti e visibilmente sereni: lei era impeccabile con pantaloni bianchi, t-shirt nera e bagagli di lusso, mentre scendevano da una Range Rover per dirigersi al terminal dei voli privati.
Tre giorni di festeggiamenti
I festeggiamenti siciliani si svolgeranno nell'arco di tre giorni, dal 5 al 7 giugno, coinvolgendo sia Palermo che Bagheria. Il matrimonio vero e proprio sarà celebrato a Villa Valguarnera a Bagheria, una residenza storica che negli ultimi anni ha fatto da cornice a produzioni cinematografiche di rilievo. Il quartier generale degli organizzatori è stato allestito presso Villa Igiea, il celebre hotel a cinque stelle affacciato sul Golfo di Palermo. Sull'intero programma vige il massimo riserbo, con misure di sicurezza rafforzate e modifiche temporanee alla viabilità nelle zone interessate dagli eventi.
L'abito da sposa firmato Atelier Versace
Uno degli elementi più attesi dell'intera celebrazione è naturalmente il vestito nuziale. Secondo quanto riportato dalla stampa italiana e dal Daily Mail, Dua Lipa indosserà una creazione sartoriale realizzata su misura da Atelier Versace, definita nei dettagli nel corso di incontri recenti con la stilista Donatella Versace. Le due sono amiche di vecchia data, e questo matrimonio rappresenta l'occasione perfetta per una collaborazione destinata a fare storia nel mondo della moda.
Gli ospiti, da Elton John a Charli XCX
La lista degli invitati è degna di un evento di portata globale. Tra i nomi confermati figurano il produttore Mark Ronson e le cantanti Olivia Dean e Charli XCX. La presenza più attesa è però quella di Elton John, amico intimo della coppia, che non solo farà da testimone agli sposi ma si esibirà anche in uno show privato durante i festeggiamenti. In totale, si parla di circa 300 ospiti provenienti dal mondo della musica, del cinema e della moda internazionale.
Perché la Sicilia
La scelta della Sicilia non è casuale: Dua Lipa e Callum Turner si sono innamorati dell'isola durante una vacanza estiva nel 2025, e la cantante aveva già partecipato nel settembre 2024 al matrimonio di Charli XCX e George Daniel dei The 1975, celebrato a Tonnara di Scopello, vicino a Palermo. In più occasioni Dua aveva espresso pubblicamente il suo affetto per la città, scrivendo sui social "Palermo nel mio cuore". La wedding planner scelta per l'occasione è Alessandra Grillo, la stessa professionista che nel 2018 aveva coordinato le nozze di Fedez e Chiara Ferragni a Noto.
Il matrimonio dell'anno
Il battage mediatico intorno all'evento è enorme. Addetti ai lavori e tabloid internazionali hanno già ribattezzato questa celebrazione il matrimonio più importante dell'anno nel mondo dello spettacolo. Il Daily Mail si è spinto ancora più in là nel paragone, evocando un precedente cinematografico illustre: secondo il tabloid britannico, si tratterebbe del matrimonio più significativo celebrato in Sicilia dai tempi delle nozze di Michael Corleone e Apollonia Vitelli nel capolavoro di Francis Ford Coppola del 1972, Il Padrino. Un confronto che la dice lunga sull'eco internazionale che l'evento ha già generato, ben prima che si pronunci il secondo "sì".