Dua Lipa e Callum Turner, ciò che sappiamo del matrimonio a Palermo

Prima di sbarcare in Sicilia, Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati civilmente. Il matrimonio civile è stato celebrato il 31 maggio a Londra, alla presenza di una ristretta cerchia di amici e familiari. La cerimonia si è tenuta all'Old Marylebone Town Hall, storico registro civile londinese. Per l'occasione, Dua ha scelto un completo Schiaparelli su misura in un delicato azzurro pallido, con gonna lunga e un cappello oversize che richiamava l'eleganza delle dive anni Sessanta, abbinato a décolleté Louboutin e un bouquet di fiori gialli. Turner ha optato per un doppiopetto blu navy firmato Ferragamo, con camicia e cravatta tono su tono.