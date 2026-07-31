Tim Summer Hits 2026, i cantanti della quarta puntata

Introduzione
Quarto appuntamento con Tim Summer Hits. Alla conduzione Carlo Conti e Andrea Delogu. Numerosi artisti si alterneranno sul palco di Piazza del Popolo a Roma. Tra i cantanti attesi Irama, Angelica Bove, Levante, Ermal Meta, Gaia, Maria Antonietta e Colombre, Paola Turci, Sal Da Vinci, Chiello e Frah Quintale.
Quello che devi sapere
Tim Summer Hits, la quarta puntata
Venerdì 31 luglio Carlo Conti e Andrea Delogu condurranno il quarto appuntamento dell’edizione 2026 di Tim Summer Hits. Il palco di Piazza del Popolo, a Roma, ospiterà numerosi protagonisti della scena musicale italiana per una serata di grande spettacolo e divertimento.
Aiello
A maggio il cantante ha pubblicato il nuovo album Scorpione, arrivato a circa tre anni di distanza dal precedente lavoro Romantico.
Angelica Bove
Angelica Bove ha presentato il brano Mattone nella sezione Nuove Proposte dell’edizione 2026 del Festival di Sanremo vincendo il Premio della Critica Mia Martini.
Baby K
Nel corso degli anni Baby K ha regalato numerosi tormentoni al pubblico, ricordiamo Roma-Bangkok con Giusy Ferreri, Da zero a cento, Playa, Buenos Aires e Non dire una parola con Álvaro Soler.
Chiello
Nel marzo di quest’anno Chiello ha lanciato il nuovo album Agonia, arrivato a circa un anno di distanza dal precedente progetto discografico Scarabocchi.
Eddie Brock
Dopo il successo del brano Non è mica te, a febbraio l’artista ha presentato Avvoltoi in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo.
Ermal Meta
Dopo la partecipazione con il brano Stella stellina al Festival di Sanremo 2026, Ermal Meta ha pubblicato il nuovo album Funzioni vitali.
Frah Quintale
Nell’ottobre dello scorso anno Frah Quintale ha pubblicato il suo nuovo disco Amor proprio, arrivato a circa due anni di distanza dal joint album Lovebars con Coez.
Francesco Renga e Giusy Ferreri
Giusy Ferreri e Francesco Renga hanno unito le loro voci per la canzone Non dovrei non dovresti.
Gaia
Dopo il tormentone estivo Sesso e samba con Tony Effe, quest’anno Gaia sta accompagnando il pubblico con il brano Bossa Nostra.
Gio Evan
Tra gli ospiti del quarto appuntamento di Tim Summer Hits 2026 troviamo anche Gio Evan, scrittore e cantante.
Il Tre
Tra le sue canzoni più popolari citiamo Te lo prometto, Il tuo nome, Fuori è notte, Roma e Fragili.
Irama
A dicembre il cantautore sarà protagonista di un tour nei palazzetti. Previsti appuntamenti nelle città di Mantova, Firenze, Roma, Milano, Bologna, Torino e Napoli.
Leo Gassmann
Nell’aprile di quest’anno Leo Gassmann ha lanciato Vita vera paradiso contenente anche i singoli Naturale e Girasole.
Levante
Il 9 ottobre Levante pubblicherà il nuovo album Dell’amore il fallimento e altri passi di danza. L’artista ha scritto sul suo profilo Instagram: “Mi trema il cuore. Questo disco contiene molte storie, moltissime, ma non sono solo le mie, sono anche le vostre. Siamo danzatori sulla terra, non è forse così? Ritrovarsi, poi, a fare le solite mosse”.
Lorenzo Salvetti
A maggio il giovane cantautore ha trionfato alla venticinquesima edizione del talent-show Amici di Maria De Filippi.
Mara Sattei ed Enrico Nigiotti
A maggio Enrico Nigiotti (FOTO) e Mara Sattei hanno pubblicato il singolo Sabato sera, arrivato a oltre 700.000 riproduzioni su Spotify.
Maria Antonietta e Colombre
A febbraio Maria Antonietta e Colombre hanno presentato la canzone La felicità e basta alla 76esima edizione del Festival di Sanremo.
Orietta Berti e Il Rosso
Orietta Berti, Il Rosso e IAEM sono tra i protagonisti musicali di questa estate. Il trio ha firmato il tormentone Quadri Cuori Picche Fiori.
Paola Turci
L’artista ha appena pubblicato la nuova canzone Manchi raccontando sul profilo Instagram: “L’ho scritta di getto, l’ho cantata buona la prima, come se aspettasse solo di essere realizzata. C’è tutta la semplicità, l’ovvietà dell’amore ma con un particolare: la sua mancanza. Ma l’amore è ovunque se lo si è vissuto per davvero”.
Sal Da Vinci
Dopo il trionfo sul palco del Teatro Ariston, a maggio Sal Da Vinci ha rappresentato l’Italia alla 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest.
Settembre
Nel febbraio dello scorso anno Settembre ha trionfato con il brano Vertebre nella sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo.
Trigno
A giugno il giovane cantautore ha lanciato il singolo Irrecuperabile in duetto con Ermal Meta.
Welo e Anna Tatangelo
Anna Tatangelo e Welo hanno collaborato per la canzone Notte Poetica, arrivata a oltre 400.000 streaming su Spotify.