Tim Summer Hits 2026, i cantanti della quarta puntata

Il 9 ottobre Levante pubblicherà il nuovo album Dell’amore il fallimento e altri passi di danza. L’artista ha scritto sul suo profilo Instagram: “Mi trema il cuore. Questo disco contiene molte storie, moltissime, ma non sono solo le mie, sono anche le vostre. Siamo danzatori sulla terra, non è forse così? Ritrovarsi, poi, a fare le solite mosse”.