Dal 15 maggio il panorama musicale italiano accoglie il nuovo singolo del cantautore, disponibile sia in radio sia su tutte le principali piattaforme digitali. Il singolo, accompagnato dalla produzione di Dardust, costruisce un equilibrio sonoro tra immediatezza melodica e sottotesto inquieto. Scopriamo le parole e il significato tra le righe

Il brano si inserisce in una cornice narrativa costruita su contrasti netti, in cui la leggerezza estiva convive con una tensione sotterranea che attraversa immagini e suggestioni apparentemente distese. Questa ambivalenza si riflette tanto nell’impianto musicale quanto nella scrittura, che alterna scenari di apparente serenità a percezioni di instabilità latente, costruendo un equilibrio fragile tra evasione e consapevolezza. Ne deriva un racconto sonoro che non si limita a descrivere un’atmosfera, ma la mette costantemente in discussione, trasformando la superficie luminosa del racconto in uno spazio attraversato da ambiguità e tensioni emotive.

Da oggi, venerdì 15 maggio 2026, il panorama musicale italiano accoglie il nuovo singolo di Ermal Meta , intitolato Calma metafisica (che potete ascoltare in fondo a questo articolo), disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. L’uscita del brano si colloca all’interno di un percorso artistico ormai consolidato, in cui il cantautore continua a muoversi tra scrittura intimista e costruzioni sonore dal forte impatto evocativo, confermando una cifra stilistica riconoscibile e coerente nel tempo. Il singolo si presenta fin da subito come un lavoro stratificato, in cui la dimensione immediata dell’ascolto convive con un sottotesto più complesso e simbolico, destinato a emergere progressivamente.

Testo della canzone Calma metafisica

Il cielo questa notte è una balera

fortuna sto qui dove sto

cerco di scaldare l'atmosfera

ma non serve neanche un po'



Tra notizie di cose lontane

che ci bussano dietro la porta

e le nuove paure del mondo

che ci vuole già pronti stavolta

e tu che vorresti scappare mentre io non saprei cosa fare

resto così



Guarda il cielo pure tu

guarda e non pensarci più

ma che ce ne importa



Devi stare calma, calma, calma

piedi nella sabbia, sabbia, sabbia

l'aria sulla faccia

la pelle d'oca sulle braccia

è una questione metafisica

e sei bella da star male

sei una guerra nucleare

che si ferma appena in tempo

poco prima di scoppiare

ma devi stare calma, calma

e metti un po' di musica romantica



Il mare è così bello questa sera che non me ne andrei più via

e non mi va di pensare a niente

fare qualcosa di divertente

sarebbe meglio così

una stella cade giù

un desiderio già ce l'ho e tu

non dirlo che non si avvera



Devi stare calma, calma, calma

piedi nella sabbia, sabbia, sabbia

l'aria sulla faccia

la pelle d'oca sulle braccia

è una questione metafisica

e sei bella da star male

sei una guerra nucleare

che si ferma appena in tempo

poco prima di scoppiare

ma devi stare calma, calma

e metti un po' di musica romantica



Il mare è così bello questa sera

che tutta questa pace sembra vera

così leggera



Devi stare calma, calma

piedi nella sabbia, sabbia

l'aria sulla faccia

la pelle d'oca sulle braccia

è una questione metafisica

e sei bella da star male

sei una guerra nucleare

devi stare calma, calma

metti un po' di musica romantica