Ermal Meta e Dardust a Sanremo, il testo e la cover di Golden Hour

Sono passati sedici anni dalla prima volta che il cantautore e polistrumentista di origini albanesi naturalizzato italiano, ha calcato per la prima volta il palco dell’Ariston. Quest’anno il brano con cui gareggia si intitola Stella Stellina, una ninna nanna dedicata ad una bambina vittima dei bombardamenti. Ad ispirare Ermal Meta la fotografia di una bambina palestinese tra le macerie di Gaza. Il brano è racchiuso nel suo ultimo album, il sesto in uscita il 27 febbraio. Funzioni Vitali, è questo il titolo da lui scelto per il suo nuovo progetto che conta dodici tracce, sarà accompagnato da un libro illustrato. Il filo conduttore dell’album è il tempo. "Andiamo in palestra e i bambini muoiono", dice a SkyTG24. "Dire Gaza e Palestina non è una bestemmia — la bestemmia è che vengano cancellate dalle parole”. Meta ha scritto un breve racconto omonimo per La Nave di Teseo e destinerà i proventi a Save the Children Italia, proprio come nel 2018, quando con Non mi avete fatto niente con cui vinse ls sessantottesima edizione di Sanremo, sostenne Emergency. "È stata una vittoria più bella di quella del Festival", confessa. Alla kermesse sanremese per la prima volta tra le nuove proposte nel 2010 con il gruppo La fame di Camilla. Partecipa come Nuova Proposta da solista nel 2016, per la prima volta tra i Big nel 2017 e poi ancora - oltre all’anno della vittoria - nel 2021.

Ermal Meta - ©Getty