Ermal Meta e Dardust a Sanremo, il testo e la cover di Golden Hour

Introduzione
Alla 76ª edizione del Festival di Sanremo (GUARDA LO SPECIALE) è arrivato il momento della serata dedicata alle cover. Ermal Meta fra i 30 artisti in gara con il brano Stella Stellina, questa sera si esibisce sul palco del Teatro Ariston con la canzone Golden Hour accompagnato da Dardust. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli artisti e il brano.
Quello che devi sapere
Ermal Meta per la sesta volta a Sanremo
Sono passati sedici anni dalla prima volta che il cantautore e polistrumentista di origini albanesi naturalizzato italiano, ha calcato per la prima volta il palco dell’Ariston. Quest’anno il brano con cui gareggia si intitola Stella Stellina, una ninna nanna dedicata ad una bambina vittima dei bombardamenti. Ad ispirare Ermal Meta la fotografia di una bambina palestinese tra le macerie di Gaza. Il brano è racchiuso nel suo ultimo album, il sesto in uscita il 27 febbraio. Funzioni Vitali, è questo il titolo da lui scelto per il suo nuovo progetto che conta dodici tracce, sarà accompagnato da un libro illustrato. Il filo conduttore dell’album è il tempo. "Andiamo in palestra e i bambini muoiono", dice a SkyTG24. "Dire Gaza e Palestina non è una bestemmia — la bestemmia è che vengano cancellate dalle parole”. Meta ha scritto un breve racconto omonimo per La Nave di Teseo e destinerà i proventi a Save the Children Italia, proprio come nel 2018, quando con Non mi avete fatto niente con cui vinse ls sessantottesima edizione di Sanremo, sostenne Emergency. "È stata una vittoria più bella di quella del Festival", confessa. Alla kermesse sanremese per la prima volta tra le nuove proposte nel 2010 con il gruppo La fame di Camilla. Partecipa come Nuova Proposta da solista nel 2016, per la prima volta tra i Big nel 2017 e poi ancora - oltre all’anno della vittoria - nel 2021.
Può interessarti: Sanremo 2026, Ermal Meta con Stella stellina. Il testo e la recensione della canzone
Dardust e Sanremo
Dardust, all’anagrafe Dario Faini, è diventato noto al grande pubblico grazie alle sue doti da produttore, autore, pianista e compositore. Originario di Ascoli Piceno, si approccia sin dalla tenera età alla musica, di formazione classica si avvicina ben presto a sonorità pop ed elettroniche. Dario Dust è lo pseudonimo con cui firma il suo primo disco elettronico da solista. Dopo il successo con gli Elettrodust dei primi anni dieci, nel 2006 firma come autore alla Universal Music Publishing grazie a cui collabora con diversi artisti italiani tra cui Alessandra Amoroso, Emma, Francesco Renga, Diego Mancino, Chiara Galiazzo, Annalisa, Marco Mengoni. Fino a quando nel 2014 partecipa a Sanremo come autore di Un uomo è un albero - interpretato da Noemi -, Ti porto a cena con Me - interpretato da Giusy Ferreri - e Il cielo è vuoto di Cristiano De Andrè. Lo pseudonimo Dardust - omaggio a Ziggy Stardust e David Bowie - nasce proprio nel 2014 e il suo debutto è con 7, un concept album che poi diventa parte di una trilogia attraverso cui mira ad unire sonorità classiche ed elettroniche. Birth e S.A.D sono i due lavori successivi con cui chiude questo progetto magistrale. Nel 2022 Dardust pubblica il suo quarto album di inediti: una serie di quattro EP, tutti composti da due tracce. Nel 2024 pubblica il suo quinto album da solista Urban Impression attraverso cui rompe i confini della neoclassica, fondendo arti visive e suono, città e anima.
Può interessarti: Dardust: “L’album Urban Impressionism racconta la nascita di un nuovo me”
Golden Hour di JVKE
Dardust e Meta si conoscono da molto tempo, anche perché entrambi muovono i primi passi negli stessi anni. Il brano scelto dai due non è casuale, gli artisti hanno voluto portare qualcosa di moderno e internazionale. Attraverso la luce dorata del tramonto e dell’alba, la traccia di JVKE celebra la bellezza e la forza dell’amore che, come un raggio di luce, irradia e plasma tutto ciò che tocca.
Il testo di Golden Hour
It was just two lovers
Sittin' in the car, listening to Blonde
Fallin' for each other
Pink and orange skies, feelin' super childish
No Donald Glover
Missed call from my mother
Like, "Where you at tonight?" Got no alibi
I was all alone with the love of my life
She's got glitter for skin
My radiant beam in the night
I don't need no light to see you
Shine
It's your golden hour (oh)
You slow down time
In your golden hour (oh)
We were just two lovers
Feet up on the dash, drivin' nowhere fast
Burnin' through the summer
Radio on blast, make the moment last
She got solar power
Minutes feel like hours
She knew she was the baddest, can you even imagine
Fallin' like I did?
For the love of my life
She's got glow on her face
A glorious look in her eyes
My angel of light
I was all alone with the love of my life
She's got glitter for skin
My radiant beam in the night
I don't need no light to see you
Shine
It's your golden hour (oh)
You slow down time
In your golden hour (oh)
Può interessarti: Duetti Sanremo, tutte le cover del Festival 2026. La lista completa