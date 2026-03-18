Non è la fine del mondo, trama e cast del film dal romanzo di Gazzola

Non è la fine del mondo, trama e cast del film tratto dal romanzo di Alessia GazzolaCinema
Introduzione
Con Non è la fine del mondo, opera prima di Valentina Zanella, il cinema italiano accoglie una nuova commedia dal respiro contemporaneo, capace di intrecciare leggerezza narrativa e riflessione esistenziale. Il film, pronto dal 26 febbraio 2026 e in uscita il 26 marzo 2026, si inserisce nel panorama nazionale come un racconto generazionale ambientato in una Roma al tempo stesso sognante e disordinata, scenario ideale per una storia di ripartenze e trasformazioni personali.
Prodotto da K+ con il sostegno della Fondazione Veneto Film Commission e distribuito da KPLUS FILM, il lungometraggio ha una durata di 108 minuti. Presentato al BIF&ST – Bari International Film Festival 2026 nella sezione Concorso per il Cinema Italiano, il progetto si basa sulla sceneggiatura firmata da Valentina Zanella e Federico Fava, tratta dall’omonimo romanzo di Alessia Gazzola.
Si tratta di un esordio cinematografico tra precarietà e rinascita, di cui scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale di Non è la fine del mondo nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
La trama del film con una protagonista in cerca di equilibrio
Al centro della narrazione del film Non è la fine del mondo, si muove Emma De Tessent, interpretata da Fotinì Peluso. Ventotto anni, un’identità sospesa tra radici inglesi e italiane, Emma è caratterizzata da capelli ribelli che le incorniciano lo sguardo e da una quotidianità fatta di tentativi e ricadute. A bordo della sua inseparabile bicicletta da corsa gialla, attraversa Roma inseguendo opportunità che spesso si rivelano effimere.
La sua condizione è quella di un’instabilità cronica: da stagista a disoccupata, passando per un impiego come commessa in un negozio di abiti per bambini, fino ad approdare finalmente come redattrice nella casa di produzione dei suoi sogni. Tuttavia, anche quando sembra aver raggiunto l’obiettivo tanto desiderato, resta aperto un interrogativo cruciale: la realizzazione professionale coincide davvero con la felicità?
A sostenerla lungo questo percorso è una frase che ripete come un mantra: “Non è la fine del mondo”. Un’espressione che diventa il filo conduttore della sua resilienza, ma anche il simbolo di una generazione abituata a ricominciare.
Un cast corale
Oltre a Fotinì Peluso e Andrea Bosca, il cast del film Non è la fine del mondo comprende Paolo Ruffini nel ruolo di Rocco Manzelli, Ivana Lotito nei panni di Arabella De Tessent, Barbara Bouchet come Vittoria Airoldi, Paolo Cioni nel ruolo di Jacopo, Paolo Rossi che interpreta Oscar Tessai e Lorenzo Pozzan nei panni di Walter Pavone. Completano il gruppo anche Susanna Tommasi e Anna Dalton.
La presenza di attori affermati accanto a interpreti più giovani contribuisce a costruire un equilibrio tra esperienza e freschezza, rafforzando la dimensione corale del racconto.
Roma, tra sogno e disordine
La città eterna non è solo sfondo del film Non è la fine del mondo, ma elemento narrativo attivo. Le riprese, interamente realizzate a Roma, restituiscono un ambiente in cui il caos quotidiano convive con una dimensione quasi onirica. In questo contesto, Emma si muove tra malintesi, letture di romanzi Harmony utilizzati come evasione e il desiderio persistente di un villino tutto suo, emblema di stabilità e indipendenza.
È proprio attraverso questo intreccio di realtà e immaginazione che la protagonista arriva a una presa di coscienza fondamentale: smettere di vivere attraverso le storie degli altri per iniziare a costruire la propria.
Relazioni e ribaltamenti
Accanto a Emma si sviluppa una rete di personaggi che contribuiscono a delineare il suo percorso. Tra questi spicca Pietro Scalzi, interpretato da Andrea Bosca, un produttore dal fascino enigmatico che inizialmente appare come un antagonista. Con il progredire della storia, però, la sua figura si trasforma, rivelando una complessità inattesa.
Il film Non è la fine del mondo suggerisce così un ribaltamento delle aspettative: ciò che sembra ostacolo può diventare risorsa, e le etichette iniziali si dimostrano spesso fuorvianti.
Il tema della precarietà affrontato con ottimismo
Dal punto di vista tecnico, il film Non è la fine del mondo si avvale della fotografia di Eleonora Castiello, del montaggio curato da Davide Vizzini e delle musiche composte da Stefano Brandoni. La produzione è affidata a Nicola Fedrigoni, che guida un progetto capace di coniugare estetica e narrazione con coerenza.
La pellicola si configura come una commedia che affronta il tema della precarietà senza rinunciare a uno sguardo ottimista. Il messaggio che emerge non coincide con un tradizionale lieto fine, ma con una prospettiva diversa: il vero compimento non è la conclusione di una storia, bensì il coraggio di aprirne una nuova.
In questa chiave, il percorso di Emma diventa metafora di una condizione diffusa, in cui l’incertezza non rappresenta necessariamente una sconfitta, ma può trasformarsi nel punto di partenza per una ridefinizione di sé.