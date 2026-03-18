Non è la fine del mondo, trama e cast del film dal romanzo di Gazzola

Introduzione

Con Non è la fine del mondo, opera prima di Valentina Zanella, il cinema italiano accoglie una nuova commedia dal respiro contemporaneo, capace di intrecciare leggerezza narrativa e riflessione esistenziale. Il film, pronto dal 26 febbraio 2026 e in uscita il 26 marzo 2026, si inserisce nel panorama nazionale come un racconto generazionale ambientato in una Roma al tempo stesso sognante e disordinata, scenario ideale per una storia di ripartenze e trasformazioni personali.

Prodotto da K+ con il sostegno della Fondazione Veneto Film Commission e distribuito da KPLUS FILM, il lungometraggio ha una durata di 108 minuti. Presentato al BIF&ST – Bari International Film Festival 2026 nella sezione Concorso per il Cinema Italiano, il progetto si basa sulla sceneggiatura firmata da Valentina Zanella e Federico Fava, tratta dall’omonimo romanzo di Alessia Gazzola.

Si tratta di un esordio cinematografico tra precarietà e rinascita, di cui scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale di Non è la fine del mondo nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.