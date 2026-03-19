Un altro elemento interessante è il cast.

Volti nuovi, poco riconoscibili, scelti proprio per evitare l’effetto “già visto”.

Come racconta Renzoni, è stata una scelta precisa: lavorare con attori che rappresentassero davvero la generazione raccontata

Al centro del racconto c’è Giulio Sabatini (Tommaso Cassissa), il classico ragazzo intelligente ma refrattario allo studio, uno che preferisce l’astuzia all’impegno e che guarda al passato con sospetto, quasi con fastidio. Perché studiare ciò che è stato, sembra chiedersi, quando il presente è già sull’orlo dell’apocalisse tra crisi climatiche e guerre? Giulio è il simbolo perfetto di una generazione disillusa in anticipo, lucida ma incapace di trovare una direzione.

Accanto a lui, il romanissimo Cesare (Adriano Moretti), migliore amico e presenza complementare, più istintivo e radicato, fidanzato con la brillante Sole (Alice Maselli), ragazza talentuosa e centrata, che incarna quella sicurezza emotiva che Giulio non possiede. E proprio per questo Giulio ne è segretamente innamorato, alimentando una tensione silenziosa che attraversa il film come una crepa invisibile.

Più laterale ma non meno significativa è Allegra (Alice Lupparelli), intrappolata in una relazione sentimentale priva di desiderio con Alberto (Aleandro Falciglia) e Martina (Bea Barret): un triangolo che racconta un’educazione emotiva ancora incompleta, dove l’intimità è più dichiarata che vissuta, più teorica che reale. È un altro modo di essere adolescenti oggi: più consapevoli, forse, ma anche più bloccati.

A sparigliare le carte arriva Giulia (Ditonellapiaga), presenza magnetica e irregolare, che porta con sé un’energia destabilizzante. Non è solo un nuovo personaggio: è un detonatore emotivo, capace di incrinare equilibri già fragili e di mettere tutti davanti a ciò che cercano di evitare.

Sul versante adulto, il film trova alcune delle sue intuizioni più riuscite. Teresa Piergentili, nel ruolo della nonna di Cesare, è probabilmente il personaggio più esilarante: con la sua ossessione per la cucina etnica e il rifiuto ostinato della nostalgia, diventa una figura sorprendentemente contemporanea, quasi più avanti dei ragazzi stessi.

E poi Gianmarco Tognazzi, padre vedovo di Allegra, che incarna una memoria viva e disordinata: un uomo che porta ancora addosso il peso (e il fascino) di un’epoca precisa — quella del 28 giugno 1986, dello scioglimento degli Wham!, dei concerti di Baglioni come riti iniziatici più che musicali. Un reduce affettivo che non giudica, ma osserva, consapevole di quanto ogni generazione si illuda di essere la prima a vivere certe emozioni. A chiudere il quadro adulto, Sebastiano Somma in un ruolo decisivo per l’evoluzione finale della vicenda: una presenza più misurata ma fondamentale, che accompagna il racconto verso il suo punto di svolta.

Gianmarco Tognazzi e Alice Lupparelli