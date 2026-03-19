Introduzione
Vent’anni dopo il cult di Fausto Brizzi, Notte prima degli esami 3.0 aggiorna il racconto della maturità tra social, AI e identità fluide. Tommaso Renzoni debutta alla regia con una commedia generazionale tra leggerezza e malinconia, con Sabrina Ferilli nei panni della “Belva” e Tommaso Cassissa protagonista. Nel cast anche Ditonellapiaga e il ritorno simbolico di Antonello Venditti, tra nostalgia e sguardo contemporaneo. Al cinema dal 19 marzo
Quello che devi sapere
La notte che ritorna, ma non è più la stessa
Ci sono notti che non finiscono mai. Non perché durino davvero, ma perché continuano a succedere dentro di noi.
Notte prima degli esami 3.0 nasce esattamente da questa consapevolezza: non si tratta di rifare un film, ma di interrogare un rito. Di chiedersi cosa significhi oggi quella soglia fragile tra adolescenza e futuro.
Notte prima degli esami 3.0, diretto da Tommaso Renzoni e con Sabrina Ferilli, prova a raccontare la maturità nell’era dei social e dell’intelligenza artificiale.
Vent’anni dopo, la domanda non è più “chi siamo stati”, ma “chi siamo diventati mentre non guardavamo”.
E già qui, attenzione: questo non è un film nostalgico nel senso classico. È un film che usa la nostalgia come dispositivo narrativo. E quando la nostalgia diventa dispositivo, smette di essere rifugio e diventa linguaggio.
Generazione Z: vivere con un filtro addosso
Il cuore di Notte prima degli esami 3.0 è il conflitto tra autenticità e rappresentazione.
I protagonisti costruiscono un falso profilo online per ingannare una professoressa. Ma il punto non è l’inganno: è la perdita di identità.
Chi siamo davvero quando esistiamo solo attraverso un filtro?
È la domanda più potente del film, ed è anche quella più contemporanea. Non più solo paura dell’esame, ma paura di non essere reali.
Renzoni mette in scena una Generazione Z attraversata da:
- eco-ansia
- relazioni fluide
- iper-esposizione digitale
- intelligenza artificiale come scorciatoia cognitiva
Non c’è giudizio, ed è già una rivoluzione.
Perché, il film sceglie di raccontare i giovani “ad altezza ragazzi”, evitando stereotipi e moralismi.
Dal diario segreto allo screenshot: una mutazione visiva
Se il primo film era analogico, Notte prima degli esami 3.0 è inevitabilmente digitale.
Renzoni costruisce un’estetica coerente con il presente:
- ottiche grandangolari
- linguaggio visivo vicino ai social
- messa in scena che simula lo sguardo dei telefoni
Non è solo una scelta stilistica: è una dichiarazione politica.
La macchina da presa non osserva i ragazzi. Sta con loro.
E questo cambia tutto.
Perché lo spettatore non guarda più la giovinezza con nostalgia: la attraversa con inquietudine.
Sabrina Ferilli: “la Belva”, tra fascino e disciplina
Sabrina Ferilli qui non è semplicemente la nuova incarnazione della prof temuta. È qualcosa di più sottile e, per certi versi, più contemporaneo.
Il suo soprannome è “la Belva”. E già questo basta a costruire un immaginario: non una figura caricaturale come poteva risultare, per certi versi, la “Carogna” del passato, ma una presenza che incute timore attraverso il controllo, lo sguardo, la lucidità.
La professoressa Castelli è una Belva che non urla, ma osserva.
Ed è proprio in questa differenza che il film trova una delle sue intuizioni migliori: non più l’autorità verticale e distante, ma una forma di potere più ambigua, quasi seduttiva, che si gioca sul confine tra comprensione e giudizio.
Grazie a un''attenta e acuta costruzione del personaggio, Ferilli porta in scena un’insegnante che non si limita a punire o educare, ma mette continuamente in crisi i ragazzi — costringendoli a confrontarsi con sé stessi più che con il programma scolastico.
È il contraltare perfetto della loro instabilità: mentre loro si nascondono dietro filtri e identità digitali, lei li costringe a restare nudi, presenti, reali.
E in questo senso “la Belva” non è solo un soprannome.
È una funzione narrativa
La Quercia del Tasso: dove il passato torna a interrogare il presente
C’è un momento, nel film, in cui tutto si ferma.
La corsa, le bugie, le strategie per “sfangarla” lasciano spazio a qualcosa di più antico, più profondo. È quando la professoressa — la “Belva” — porta Giulio Sabatini alla Quercia del Tasso, sul Gianicolo. Non è solo un luogo, è una soglia.
Un albero che attraversa i secoli, legato a Torquato Tasso e, per tradizione, anche alle meditazioni di Leopardi. Un punto in cui la letteratura smette di essere materia scolastica e torna a essere domanda viva.
Ed è lì che il film trova una delle sue intuizioni più limpide: il passato non è qualcosa da studiare per superare un esame, ma qualcosa che continua a interrogarci.
Giulio, che rifiuta la storia perché vive in un presente sull’orlo dell’apocalisse, si trova improvvisamente davanti alla prova contraria: anche chi è venuto prima di lui viveva nell’incertezza, nella paura, nella sensazione che il mondo stesse finendo.
La Quercia diventa così il contrario della nostalgia.
Non un rifugio, ma uno specchio.
Non un luogo che consola, ma un luogo che mette in crisi.
E forse è proprio lì che il film smette di essere solo una commedia generazionale e diventa qualcos’altro: un dialogo tra epoche, tra fragilità diverse ma uguali, tra ragazzi che non sanno cosa sarà il futuro — ieri come oggi.
Fausto Brizzi, Tommaso Renzoni e il passaggio di testimone
C’è poi un elemento fondamentale che rischia di passare in secondo piano: la scrittura a quattro mani, che è anche — e soprattutto — un passaggio di sguardo.
Fausto Brizzi torna, ma non per replicare. Torna per cedere. Accetta di rimettere mano a un immaginario che lui stesso ha contribuito a rendere iconico, ma lo fa lasciando spazio a una voce nuova, quella di Tommaso Renzoni, qui al debutto alla regia.
Lo dice chiaramente:
“questo film è un passaggio di testimone generazionale”
E si sente.
Perché Notte prima degli esami 3.0 non prova a ricreare Luca Molinari, né a inseguire le dinamiche del primo film. Non cerca il conforto della replica, ma il rischio della trasformazione.
Renzoni porta dentro il racconto uno sguardo diverso, più vicino ai codici della Generazione Z, più attento alle fragilità contemporanee che alle mitologie del passato. Brizzi, dal canto suo, sembra fare un passo indietro consapevole, lasciando che la memoria diventi materia viva e non semplice nostalgia.
Il risultato è un equilibrio imperfetto ma interessante: un film che non cancella ciò che è stato, ma sceglie di non restarne prigioniero.
E forse è proprio questo il gesto più maturo del film: capire che crescere, anche nel cinema, significa saper lasciare andareC’è poi un elemento fondamentale che rischia di passare in secondo piano: la scrittura a quattro mani, che è anche — e soprattutto — un passaggio di sguardo.
Fausto Brizzi torna, ma non per replicare. Torna per cedere. Accetta di rimettere mano a un immaginario che lui stesso ha contribuito a rendere iconico, ma lo fa lasciando spazio a una voce nuova, quella di Tommaso Renzoni, qui al debutto alla regia.
Lo dice chiaramente:
“questo film è un passaggio di testimone generazionale”
E si sente.
Perché Notte prima degli esami 3.0 non prova a ricreare Luca Molinari, né a inseguire le dinamiche del primo film. Non cerca il conforto della replica, ma il rischio della trasformazione.
Renzoni porta dentro il racconto uno sguardo diverso, più vicino ai codici della Generazione Z, più attento alle fragilità contemporanee che alle mitologie del passato. Brizzi, dal canto suo, sembra fare un passo indietro consapevole, lasciando che la memoria diventi materia viva e non semplice nostalgia.
Il risultato è un equilibrio imperfetto ma interessante: un film che non cancella ciò che è stato, ma sceglie di non restarne prigioniero.
E forse è proprio questo il gesto più maturo del film: capire che crescere, anche nel cinema, significa saper lasciare andare
La trama: crescere significa sbagliare (e dirlo)
La trama: crescere significa sbagliare (e dirlo)
La struttura narrativa resta quella classica:
- amori segreti
- amicizie messe alla prova
- tradimenti
- tentativi disperati di evitare la bocciatura
Ma dentro questa struttura, qualcosa cambia.
Il passaggio all’età adulta non è più lineare. È confuso, contraddittorio, spesso ironico.
Come ricorda la sinossi, crescere significa:
sbagliare, perdonare e trovare il coraggio di dire la verità
E questa “verità” oggi è più difficile che mai.
Perché è sempre mediata.
I personaggi: anatomia sentimentale di una generazione
Un altro elemento interessante è il cast.
Volti nuovi, poco riconoscibili, scelti proprio per evitare l’effetto “già visto”.
Come racconta Renzoni, è stata una scelta precisa: lavorare con attori che rappresentassero davvero la generazione raccontata
Al centro del racconto c’è Giulio Sabatini (Tommaso Cassissa), il classico ragazzo intelligente ma refrattario allo studio, uno che preferisce l’astuzia all’impegno e che guarda al passato con sospetto, quasi con fastidio. Perché studiare ciò che è stato, sembra chiedersi, quando il presente è già sull’orlo dell’apocalisse tra crisi climatiche e guerre? Giulio è il simbolo perfetto di una generazione disillusa in anticipo, lucida ma incapace di trovare una direzione.
Accanto a lui, il romanissimo Cesare (Adriano Moretti), migliore amico e presenza complementare, più istintivo e radicato, fidanzato con la brillante Sole (Alice Maselli), ragazza talentuosa e centrata, che incarna quella sicurezza emotiva che Giulio non possiede. E proprio per questo Giulio ne è segretamente innamorato, alimentando una tensione silenziosa che attraversa il film come una crepa invisibile.
Più laterale ma non meno significativa è Allegra (Alice Lupparelli), intrappolata in una relazione sentimentale priva di desiderio con Alberto (Aleandro Falciglia) e Martina (Bea Barret): un triangolo che racconta un’educazione emotiva ancora incompleta, dove l’intimità è più dichiarata che vissuta, più teorica che reale. È un altro modo di essere adolescenti oggi: più consapevoli, forse, ma anche più bloccati.
A sparigliare le carte arriva Giulia (Ditonellapiaga), presenza magnetica e irregolare, che porta con sé un’energia destabilizzante. Non è solo un nuovo personaggio: è un detonatore emotivo, capace di incrinare equilibri già fragili e di mettere tutti davanti a ciò che cercano di evitare.
Sul versante adulto, il film trova alcune delle sue intuizioni più riuscite. Teresa Piergentili, nel ruolo della nonna di Cesare, è probabilmente il personaggio più esilarante: con la sua ossessione per la cucina etnica e il rifiuto ostinato della nostalgia, diventa una figura sorprendentemente contemporanea, quasi più avanti dei ragazzi stessi.
E poi Gianmarco Tognazzi, padre vedovo di Allegra, che incarna una memoria viva e disordinata: un uomo che porta ancora addosso il peso (e il fascino) di un’epoca precisa — quella del 28 giugno 1986, dello scioglimento degli Wham!, dei concerti di Baglioni come riti iniziatici più che musicali. Un reduce affettivo che non giudica, ma osserva, consapevole di quanto ogni generazione si illuda di essere la prima a vivere certe emozioni. A chiudere il quadro adulto, Sebastiano Somma in un ruolo decisivo per l’evoluzione finale della vicenda: una presenza più misurata ma fondamentale, che accompagna il racconto verso il suo punto di svolta.
La musica: tra playlist e memoria
La musica è il vero ponte tra le generazioni. Non accompagna il film: lo attraversa, lo tiene insieme, lo traduce.
Antonello Venditti non è solo un cameo: è un dispositivo emotivo, un archivio vivente. Quando entra in scena con Notte prima degli esami, non porta solo una canzone, ma un immaginario intero — quello di un tempo in cui crescere significava anche aspettare, sbagliare, desiderare senza scorciatoie.
E quel verso — “Notte prima degli esami, notte di polizia…” — continua a funzionare perché non parla solo di un momento, ma di uno stato d’animo. Di quella sospensione fragile tra paura e possibilità che ogni generazione, in forme diverse, continua a vivere.
Accanto a lui, il film costruisce una nuova grammatica sonora:
- Le brave ragazze di Ditonellapiaga, che segna anche il suo esordio cinematografico, con quella sua malinconia irregolare e contemporanea
- Italo Disco dei The Kolors, che riporta in superficie un’eco anni ’80 trasformandola in linguaggio pop attuale
- Questa domenica di Olly e Juli, più intima, più fragile, quasi sospesa
Il risultato non è una semplice colonna sonora, ma una stratificazione di tempi: passato, presente e memoria che convivono senza mai fondersi davvero.
E poi ci sono le cassette. Le compilation costruite a mano. Il gesto quasi rituale di riavvolgere il nastro con una penna Bic per non rovinarlo.
È un dettaglio, certo. Ma è anche una dichiarazione poetica.
Perché qui il film suggerisce una cosa semplice e potentissima:
la memoria non è ciò che ricordiamo, ma il modo in cui scegliamo di farlo suonare.
E in questo senso, Notte prima degli esami 3.0 non cerca di far rivivere il passato.
Lo rimixa.
Notte prima degli esami 3.0. La commedia come forma di resistenza
Renzoni sceglie la commedia.
E lo fa consapevolmente.
Perché la commedia permette di affrontare temi seri senza trasformarli in dichiarazioni pesanti. Lo dice esplicitamente:
ridere per riconoscersi
Il tono oscilla continuamente tra:
- leggerezza
- malinconia
- ironia generazionale
- intimità
E in questo equilibrio sta la riuscita del film.
Non sempre perfetta, ma spesso sincera.
Notte prima degli esami 3.0: perché vederlo
Un’opera che va vista con le aspettative giuste. Notte prima degli esami 3.0 non è il film che cerchi se vuoi rivivere le emozioni identiche dell’originale, né se ti aspetti una commedia scolastica classica. È, piuttosto, un tentativo imperfetto ma interessante di raccontare cosa significhi diventare adulti oggi, in un mondo dove l’identità passa anche (e soprattutto) attraverso uno schermo. Funziona quando smette di inseguire il passato e si concentra sui suoi personaggi, sulle loro fragilità e contraddizioni; meno quando si rifugia nei richiami nostalgici. Non tutto è a fuoco, ma c’è sincerità, e questo basta a renderlo degno di visione — soprattutto se ti interessa capire come il cinema italiano sta provando, finalmente, a parlare davvero alla Generazione Z. Non sapremo se diventerà un nuovo cult, ma è uno dei tentativi più onesti del cinema italiano recente di raccontare il presente.
Il cocktail finale: “La Notte 3.0”
Se Notte prima degli esami 3.0 fosse un drink, sarebbe “La Notte 3.0”: fresco all’inizio, leggermente dolce, ma con un fondo amarognolo che arriva quando meno te lo aspetti.
Ingredienti:
- 4 cl di vodka liscia (la chiarezza brutale dei diciott’anni)
- 2 cl di liquore al melone (le estati adolescenziali che non tornano più)
- 2 cl di succo di lime fresco (l’acidità delle prime delusioni)
- top di soda (la leggerezza della commedia)
- ghiaccio a cubi grandi
- scorza di limone
- e una foglia di menta a guarnire
Agitato il giusto, senza esagerare. Servito freddo, ma non gelido.
Perché certe emozioni non vanno anestetizzate.
È un cocktail che si beve facilmente, ma lascia un retrogusto che resta — un equilibrio fragile tra dolcezza e consapevolezza, tra quello che eravamo e quello che stiamo diventando.
E proprio come il film, funziona quando smette di cercare la perfezione
e accetta di essere imperfetto. Perché crescere, in fondo, è proprio questo: imparare a restare anche quando non siamo pronti.