Notte prima degli esami 3.0, anteprima evento per la Maturità

Il 10 marzo, in occasione dei 100 giorni alla Maturità 2026, Notte prima degli esami 3.0 sarà protagonista di una speciale anteprima evento promossa da Alice nella Città. La premiere si terrà al Cinema Adriano di Roma con il cast e sarà trasmessa in diretta streaming in 100 sale italiane. Un appuntamento simbolico che invita gli studenti a vivere insieme al cinema l’inizio del conto alla rovescia verso l’Esame di Stato

Notte prima degli esami 3.0, anteprima evento per i 100 giorni alla Maturità La maturità, in Italia, non è solo un esame. È un rito collettivo, una soglia emotiva che separa l’adolescenza da qualcosa di più incerto e adulto. Proprio per celebrare questo momento simbolico, Alice nella Città promuove un evento speciale dedicato agli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori: l’anteprima di Notte prima degli esami 3.0. L’appuntamento è fissato per il 10 marzo alle 19.15, nel giorno che segna i tradizionali 100 giorni alla Maturità. Il film sarà presentato a Roma al Cinema Adriano con una premiere alla presenza del cast, mentre l’evento verrà trasmesso in diretta streaming in 100 sale italiane, permettendo agli studenti di partecipare contemporaneamente in tutta Italia all’inizio del conto alla rovescia verso l’Esame di Stato.

Un evento pensato per gli studenti L’iniziativa vuole trasformare uno dei momenti più iconici dell’anno scolastico in un’esperienza condivisa. Non soltanto la proiezione di un film, ma un’occasione per ritrovarsi al cinema e celebrare la fine di un percorso scolastico che segna l’ingresso nella vita adulta. Per l’occasione Alice nella Città mette a disposizione 100 biglietti destinati a dieci sale cinematografiche del territorio nazionale. Tra i cinema coinvolti nell’anteprima figurano: CityLife Anteo

UCI Cinemas Bicocca

UCI Cinemas MilanoFiori

Notorious Cinemas Sesto San Giovanni

The Space Cinema Rozzano

Notorious Cinemas Merlata Bloom Milano

Le Giraffe Multisala

UCI Cinemas Pioltello

UCI Cinemas Lissone

The Space Cinema Torribianche Un circuito che crea idealmente un grande evento diffuso, collegando studenti e spettatori di diverse città in una stessa serata. Approfondimento Notte prima degli esami 3.0, trailer del reboot del film con Ferilli

La storia del film Notte prima degli esami 3.0 racconta la vigilia dell’esame di maturità attraverso lo sguardo di un gruppo di liceali romani. Tra amori segreti, amicizie messe alla prova e piccoli tradimenti, i protagonisti vivono la loro ultima grande avventura prima della fine della scuola. Nel tentativo di ingannare la professoressa più temuta del liceo, i ragazzi si lanciano in una serie di situazioni imprevedibili: feste clandestine, motorini che sfrecciano nella notte e un viaggio improvvisato fuori città. Al centro della storia c’è Giulio e il suo gruppo di amici, costretti a confrontarsi con una verità semplice ma difficile da accettare: crescere significa anche sbagliare, perdonare e trovare il coraggio di dire ciò che fino a quel momento è rimasto nascosto. Approfondimento Antonello Venditti torna dal vivo con "Notte Prima Degli Esami 40th Anniversary – 2025 Edition"