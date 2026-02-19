Arriverà nei cinema il 19 marzo. Diretto da Tommaso Renzoni e con protagonista Tommaso Cassissa, segue le vicende di un gruppo di liceali romani ai giorni d'oggi tra amori segreti, tradimenti e amicizie

È uscito il trailer del film Notte prima degli esami 3.0, che arriverà nei cinema il 19 marzo. Si tratta del terzo capitolo dell’omonima saga che il regista Fausto Brizzi aveva diretto 20 anni fa. Ora, Brizzi ha firmato in veste di sceneggiatore la nuova pellicola, che ha invece un nuovo regista, Tommaso Renzoni. Il protagonista, poi, non sarà più Nicolas Vaporidis, ma il giovane Tommaso Cassissa, che non si muoverà tra i banchi nel 1989, ma ai giorni d’oggi.

Alla vigilia della maturità, un gruppo di liceali romani vive insieme l’ultima grande avventura, tra amori segreti, tradimenti, amicizie e pianti per tentare di ingannare la professoressa più temuta della scuola. Non mancano neppure feste clandestine, motorini che sfrecciano nella notte e un viaggio improvvisato fino a Napoli, dove il protagonista Giulio (Tommaso Cassissa) e i suoi amici dovranno affrontare il passaggio all’età adulta e scopriranno che crescere significa anche sbagliare, perdonare e avere il coraggio di dire la verità.

Il cast include Tommaso Cassissa nei panni di Giulio, Adriano Moretti, Alice Lupparelli e Alice Maselli nei panni dei nuovi maturandi, Sabrina Ferilli nei panni della Professoressa e, ancora, Ditonellapiaga, Aleandro Falciglia, Bea Barret, Christian Dei, Teresa Piergentili e Pascale Reynaud, con la partecipazione di Sebastiano Somma e con Gian Marco Tognazzi e la partecipazione straordinaria di Antonello Venditti.

Neto nel 2000 a Genova, il comico e attoreTommaso Cassissa, in arte Tommycassi, ha iniziato la sua carriera nel 2010 come youtuber, fa parte della boyband Auch, composta anche da Andrea Pisani dei PanPers e Gabriele Boscaino dei Nirkiop e ha recitato in diversi film e ha partecipato allo show LOL – Chi ride è fuori.

Il film Notte prima degli esami (2006) di Fausto Brizzi, che aveva debuttato alla regia, e con protagonisti Nicolas Vaporidis, Cristiana Capotondi e il compianto Giorgio Faletti nei panni del severo professore membro interno della commissione, è ambientato a Roma nel 1989 e racconta la storia di Luca Molinari, un diciottenne non molto brillante a scuola che, alla fine dell'ultimo giorno dell'ultimo anno di liceo, trova il coraggio di sfogare la rabbia nei confronti del professore di Lettere Antonio Martinelli, soprannominato "La Carogna", ricoprendolo di insulti, perché convinto di non doverlo incontrare mai più. Il professore, per tutta risposta, gli comunica di essere stato nominato membro interno della commissione degli esami di Maturità. Nel frattempo, Luca condivide le giornate con un gruppo di amici: il simpatico Massimiliano, detto “Massi”, che è fidanzato con Simona, la dolce Alice segretamente innamorata di lui, e l’affascinante Riccardo. Inoltre, si innamora di Claudia, che scoprirà poi essere figlia proprio del Professor Martinelli. Secondo Cinetel, la pellicola aveva incassato al botteghino 12.437.208 euro per 2.140.459 presenze.

Il sequel Notte prima degli esami – Oggi (2007), diretto sempre da Fausto Brizzi, segue Luca Molinari nella Roma del 2006. Ancora una volta, il protagonista deve affrontare il terribile esame e si innamora di una ragazza, Azzurra, una stravagante addestratrice di delfini e aspirante biologa marina. Nel frattempo, il padre di Luca, Paolo, porta avanti una relazione con la professoressa di Matematica del figlio, Elisabetta Paliani. La pellicola aveva guadagnato 12.160.146 euro per 2.057.238 presenze.