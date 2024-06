Sabrina Ferilli compie 60 anni, i ruoli più famosi al cinema e in tv

8/25 Ansa/WebPhoto

Ferilli è anche in 4 cinepanettoni di Neri Parenti. Nel 2004 è in Christmas in Love: interpreta Lisa Pinzoni, chirurgo plastico ed ex moglie di Fabrizio Barbetti (Christian De Sica). Nel 2006 è Barbara Ricacci in Natale a New York, vecchia fiamma di Lillo (De Sica) ed ex Miss Ciociaria. Nel 2009 è nel cast di Natale a Beverly Hills: è Cristina Pascola, che dopo 16 anni incontra casualmente l'uomo (De Sica) che l'aveva abbandonata incinta di 7 mesi. Nel 2011 è in Vacanze di Natale a Cortina: è Elena Covelli, borghese capitolina moglie di Roberto Covelli (De Sica)