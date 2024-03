Paolo Virzì compie 60 anni, tutti i film del regista. FOTO

7/18 ©Webphoto

Nel 2002 esce My Name Is Tanino, girato tra Castellammare del Golfo, San Vito Lo Capo, New York e Toronto. Anche in questo caso i protagonisti sono due attori esordienti: Corrado Fortuna e Rachel McAdams. La storia ruota intorno a Gaetano “Tanino”, ventenne siciliano che vuole fare il regista. Un giorno incontra Sally, ragazza statunitense in vacanza in Italia. Per rivederla, e per inseguire il suo sogno americano, parte per gli Usa senza avvisare nessuno. Iniziano, così, una serie di peripezie e Tanino dovrà mettere in campo tutta la sua ingegnosità per uscirne