Siccità, la recensione del film di Virzì in prima tv su Sky Cinema

VIncitrice del premio Pasinetti alla Mostra di Venezia e ambientata in una Roma disptopica, un'opera ironica che riflette sul rapporto tra uomo e natura, con un un cast composto da Silvio Orlando, Valerio Mastandrea, Elena Lietti, Tommaso Ragno, Claudia Pandolfi, Vinicio Marchioni, Monica Bellucci, Diego Ribon, Max Tortora, Emanuela Fanelli, Gabriel Montesi e Sara Serraiocco. In onda stasera alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K, in streaming su NOW e disponibile on demand

Sceneggiato da Paolo Virzì, insieme a Francesca Archibugi, Paolo Giordan e Francesco Piccolo, Siccità segna il ritorno del regista livornese al Lido. La prima volta fu nel 1997 con il film Ovosodo, che vinse il Gran premio. Nel 2017 presentò il concorso Ella & John - The leisure seeker . Infine, nel 2019 partecipò in qualità di giurato, nell’edizione che assegnò il Leone d’oro al Joker di Todd Phillips. Certo, i tempi sono cambiati, ma l’umanità immaginata da Virzì continua a essere rappresentata senza pietismi o moralismi d’accatto. Medici, attori, infermieri, autisti, avvocati, politici faccendieri, detenuti, politici, studenti, secondini fanno del loro meglio o del loro peggio in una Roma prosciugata. Non piove da tre anni e pure i rapporti umani paiono inariditi da questa emergenza idrica. Il pianeta blu rischia di trasformarsi nel Pianeta Arrakis di Dune, con gli scarafaggi al posto dei vermi a minacciare il genere umano. Ma continuiamo a scambiarci foto delle parti intime con il cellulare oppure a postare improbabili tutorial per acchiappare una manciata di “Like” o catturare qualche follower in più.

approfondimento

Paolo Virzì, iniziate le riprese del suo prossimo film "Siccità"

Silvio Orlando, Valerio Mastandrea, Elena Lietti, Tommaso Ragno, Claudia Pandolfi, Vinicio Marchioni, Monica Bellucci, Diego Ribon, Max Tortora, Emanuela Fanelli, Gabriel Montesi, Sara Serraiocco. L’aggettivo corale è davvero azzeccato se si parla del cast di siccità. E Paolo Virzì, magnifico nel dirigere gli attoro riesce a caratterizzare i tanto protagonisti della pelllicola, peraltro con qualche omaggo ai grandi maestri della commmedia all'Italiiana, che il cineasta livornese conosce a menadito, Basti pensare all'esperto che per parlare dell'emergenza ambientale in televisione, alla seconda partecipazione al programma, insiste per un trucco e parrucco pià accurati, Pare di assistere alla versione laica di Il testamento di Francesco con Vittorio Gassman sacerdote in fissa con il maquilage, tratto da I Mostri, capolavoro a episodi firmato da DIno RIsi

D’altronsede la storia rimanda agli Short Cuts di Raymond Carver, in un crescendo rossiniano di rapporti che si incastrano, vicende che si intrecciano, gradi di separazione che si svelano. Sicché i personaggi come le tessere di un mosaico alla fine danno vita a un affresco caratterizzato da un’ironia nerissima, ma non privo di un desiderio di consolazione e di amore. Disidrati e (s)connessi, i protagonisti del film non sono né buoni, né cattivi, ma semplicemente umani che sperano di non restare a bocca asciutta. Perché come scriveva Chateaubriand “Le Foreste a precedere le civiltà, i Deserti a seguire.”