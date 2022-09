Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

A Roma non piove da tre anni, il Tevere boccheggia e gli scarafaggi scorrazzano per la città. Siccità, l’opera apocalittica del regista Paolo Virzì presentata fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2022 (VAI ALLO SPECIALE) e in sala dal 29 settembre, esplora l’aridità della capitale e di un coro di personaggi prosciugati nell’umanità. “È una storia profonda, drammatica, ma anche ironica, un po’ come la vita” spiega nell’intervista a Denise Negri Monica Bellucci, che nel film interpreta un’immortale diva del cinema, nonostante l’imminente fine del mondo.