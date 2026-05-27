Lo sceneggiatore scozzese Armando Iannucci , vincitore di un Emmy Award e candidato all’Oscar, nonché noto per aver creato le serie satiriche Veep e The Thick of It, scriverà la sceneggiatura del film d’animazione Paddington 4, con protagonista l’amato orso con il cappello rosso. Come riporta in esclusiva la rivista Variety, il commediografo inglese Simon Blackwell , collaboratore di lunga data di Iannucci (con il quale aveva lavorato sia a Veep, sia a The Thick of It), e a sua volta vincitore di un Emmy Award e candidato all’Oscar, affiancherà lo sceneggiatore nella stesura del testo. Inoltre, Dougal Wilson , il pluripremiato regista di spot pubblicitari e di videoclip che aveva debuttato nel mondo dei lungometraggi con il terzo capitolo del franchise, Paddington in Perù , è in trattative per tornare alla direzione del nuovo episodio Paddington 4.

IL SUCCESSO DI PADDINGTON

Il film d’animazione Paddington 4 segue i precedenti capitoli Paddington (2014), Paddington 2 (2017) e Paddington in Perù (2017), che hanno ottenuto un incasso globale complessivo di oltre 800 milioni di dollari. Paul King ha diretto i primi due capitoli (ha scritto il primo e ha collaborato alla sceneggiatura del secondo con Simon Farnaby), mentre Dougal Wilson ha assunto la regia del terzo (scritto da Mark Burton, Jon Foster e James Lamont). Rosie Alison, che circa 20 anni fa aveva avuto l’idea di portare sul grande schermo in una commistione di riprese dal vivo ed effetti speciali le avventure dell’orso Paddington, il personaggio della letteratura inglese creato da Michael Bond, ricopre per la quarta volta il ruolo di produttrice. All’inizio del 2026 Anna Marsch, CEO di Studiocanal e responsabile dei contenuti di Canal+, aveva rivelato che il film d’animazione Paddington 4 era in fase di sviluppo, ma non aveva fornito molti altri dettagli, tranne relativamente all’ingaggio di “sceneggiatori comici di fama mondiale”. Lo sceneggiatore Armando Iannucci ha anche contribuito alla creazione del personaggio Alan Partridge, ideato per il programma televisivo The Day Today e, in tempi più recenti, ha creato la serie tv Avenue 5. Per il cinema, invece, ha co-scritto e diretto i film In the Loop (che nel 2010 ha ricevuto una nomination agli Oscar per la Miglior sceneggiatura non originale) e Morto Stalin, se ne fa un altro (2017). Simon Beckwell, invece, ha creato la serie tv dark comedy britannica Breeders e la sitcom Back, ha contribuito alla sceneggiatura della serie tv In the Loop e ha co-scritto l’ultimo lungometraggio di Iannucci, La vita straordinaria di David Copperfield (con l’attore Ben Whishaw, che nella versone originale doppia il personaggio di Paddington).