In arrivo il film sui Labubu (col regista di Wonka e Paddington)

Da giocattoli a vero e proprio fenomeno di massa, i Labubu sono nati dalla mente (geniale) di Kasing Lung. Complici i social e le blind box in cui sono contenuti, sono diventati ambitissimi, con tanto di aste e di resell

Labubu, la linea di peluche da collezione, con occhi grandi e orecchie a punta, sta per arrivare sul grande schermo. Sony Pictures ha incaricato Paul King, il regista di Wonka e dei film di Paddington, di realizzare un film live-action basato su quelli che - da giocattoli - sono diventati un vero e proprio fenomeno di massa. Il progetto è in fase di sviluppo, con King che si occuperà della regia e della produzione insieme a Department M e Wenxin She.

Chi sono i Labubu

I Labubu sono piccoli personaggi da collezione nati dalla creatività dell’artista e illustratore Kasing Lung. A prima vista ricordano dei teneri mostriciattoli: grandi occhi espressivi, orecchie appuntite, dentini in vista e un’aria sospesa tra il dolce e il misterioso. Ed è proprio questa ambiguità a renderli così affascinanti.

Parte dell’universo narrativo creato da Lung, ispirato alle fiabe, al fantasy e all’immaginario dark–cute, i Labubu non sono semplici pupazzi, ma personaggi con una personalità e una storia, spesso declinati in collezioni tematiche che cambiano colori, costumi ed espressioni. La loro diffusione è legata soprattutto al mondo dei designer toys, oggetti da collezione pensati per un pubblico adulto, prodotti in edizioni limitate e spesso venduti in modalità “blind box”, dove il contenuto resta una sorpresa fino all’apertura.

Il fenomeno Labubu è esploso grazie ai social network: su Instagram, TikTok e YouTube i video di unboxing, di collezioni complete e pezzi rari accumulano milioni di visualizzazioni. A questo si aggiungono collaborazioni con brand, mostre, eventi dedicati e un mercato del resell che può far lievitare i prezzi dei modelli più ambiti.

I Labubu rappresentano dunque una nuova forma di collezionismo contemporaneo: un mix di arte, storytelling, nostalgia e cultura pop.