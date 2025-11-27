Pop Mart porta Labubu a Roma, aperto il secondo store in Italia

Il coloratissimo e gioioso mondo di Pop Mart è sbarcato a Roma , precisamente, in Via del Corso 511 , dove giovedì 27 novembre ha aperto al pubblico il secondo store italiano del brand cinese riconosciuto tra i leader globali del settore dei giocattoli di design e di intrattenimento. Col secondo store italiano Pop Mart rafforza la sua presenza in Italia, Paese che ha accolto positivamente i suoi prodotti facendoli diventare di assoluta tendenza già da alcune stagioni . Il nuovo punto vendita, un vero e proprio tuffo nel mondo di Pop Mart , offre un'esperienza di shopping esclusiva, forte di un'esposizione su 160 metri quadrati distribuiti su due livelli. Per celebrare l'arrivo a nella Capitale, il brand ha realizzato per il pubblico alcuni prodotti esclusivi , già disponibili nel nuovo store.

Pop Mart Italia raddoppia la sua presenza fisica sul territorio nazionale portando a Roma le sue serie più richieste , da Molly a Dimoo , Skullpanda e Hirono, all' iconico Labubu , il celebre personaggio della serie The Monsters che è diventato un oggetto del desiderio globale , ambito da appassionati e collezionisti di tutte le età. Labubu ha certamente un posto speciale tra le collezioni del nuovissimo store romano, che abbiamo visitato in anteprima nell'ambito di una inaugurazione evento a cui hanno partecipato numerosi influencer e creator. Ci si aspetta che anche questa sede del brand riscuota il successo di quella milanese di Corso Buenos Aires, unico punto vendita fisico del brand, aperto nell'estate del 2024 , dove fino a questo momento era possibile osservare da vicino le collezioni di Pop Mart e acquistare le famose blind box , che contengono prodotti a sorpresa . A Roma sono arrivate in esclusiva, prodotti in edizione speciale , Paradise Lost Sculpture , Hirono · Stone Feather Sculpture , AZURA The Wing Figure-Special Products , ma attierranno il pubblico anche le collezioni delle varie serie a tema natalizio , perfette da regalare e regalarsi per la stagione delle feste. Non manca l' assortimento dei prodotti in licenza , realizzati in collaborazione con Disney, Harry Potter e altri marchi di richiamo, tutti disponibili fino a esaurimento scorte.

La crescita di Pop Mart guidata da Labubu

Lo store di Roma di Pop Mart è il risultato di un'espansione del brand cinese che considera l'Italia un mercato chiave della sua strategia di crescita globale.

Nel prossimo futuro il marchio considera la possibilità di aumentare gli store fisici per venire incontro alla grande richiesta di prodotto da parte del pubblico che spende volentieri delle ore in coda per accaparrarsi gli articoli a ogni nuova uscita o restock.

Labubu, il personaggio della serie The Monsters prodotto dal 2019, continua ad essere ambitissimo e a Roma è presente in moltissime varianti, dalla versione da appendere (la preferita dagli appassionati di stile e tendenze) a quella maxi, vero e proprio oggetto di design.

Per i collezionisti, tra le cui fila spiccano fashion influencer e tanti volti noti del mondo dello spettacolo e non solo, da Lisa a Marc Jacobs e Michelle Yeoh, c'è l'imbarazzo della scelta ma Labubu è solo uno dei tantissimi prodotti Pop Mart che col nuovo store punta a promuovere una conoscenza maggiore della grande varietà delle sue collezioni, molte delle quali asian inspired, adatte a un pubblico variegato e senza limiti di età.

“Siamo entusiasti di questa nuova apertura in una delle vie più prestigiose e frequentate della Capitale, punto di riferimento dello shopping di lusso e del lifestyle contemporaneo e nuovo polo per chi risiede nel Centro e Sud di Italia", così Marco Ardizzone, Head of Reatail South Europe di Pop Mart, che ha sottolineato tra gli obiettivi principali del brand, l'accessibilità sempre più estesa ai fan e alla community che gravita attorno al marchio.

Pop Mart, che coi suoi risultati si è fatto spazio tra i maggiori leader mondiali del mercato del giocattolo e dell'intrattenimento, è sempre più attivo con eventi ed iniziative speciali sul territorio nazionale. Presente anche alla Design Week con edizioni limitate al pop up store di Via Paolo Sarpi, ha accolto il pubblico anche in Rinascente che la scorsa estate ha ospitato uno store temporaneo.