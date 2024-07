Milano, Pop Mart apre il primo negozio in Italia

Dopo una lunga attesa da parte di fan e appassionati, il 13 luglio arriva finalmente in Italia POP MART, produttore di mini figures originali e accessori. Visto il grande successo delle recenti aperture, prima a Londra e qualche mese fa a Parigi, il brand ha deciso di continuare la sua avventura europea approdando a Milano, nella centralissima zona Buenos Aires, dove verrà aperto il primo negozio. Stando ai programmi dell’azienda, si tratterà della prima di una serie di aperture che andranno a interessare anche altre città italiane prevedendo di assumere dalle 50 alle 60 persone. Situato in una posizione strategica, proprio all’uscita della metropolitana di Porta Venezia, il negozio cattura subito l’attenzione dei passanti grazie alle sue pareti gialle e alle versioni “mega” delle figures principali esposte in vetrina. All’interno, invece, il locale è organizzato in modo da far vivere al cliente una vera e propria avventura nel mondo POP MART, di cui potrà esplorare le diverse collezioni di figures e molto altro. Viene così garantita un’experience all’altezza non solo delle aspettative degli appassionati ma in grado di colpire anche chi non si è mai avvicinato a questo mondo. L’avventura italiana parte però dalla capitale finanziaria con la quale il brand si vuole legare in quanto punto di riferimento nel campo della moda e di tutto ciò che è di tendenza. “POP MART mira a promuovere lo scambio culturale e ad accrescere il valore culturale del proprio brand. Speriamo inoltre che l'apertura del nostro primo negozio a gestione diretta in Italia ci permetta di stabilire un contatto diretto con i fan e con i distributori, acquisendo una migliore comprensione del mercato e delle esigenze dei fan” afferma Justin Moon, President of POP MART International.