Napoli, sparatoria durante la processione della Madonna dell'Arco: due i feriti

Due persone sono rimaste ferite dopo una sparatoria avvenuta a Napoli durante la processione della Madonna dell'Arco in via Tappia. Si tratta di due uomini di 23 e 31 anni. Sono stati entrambi portati in ospedale, il primo all’Ospedale del Mare mentre il secondo al Vecchio Pellegrini della Pignasecca. Nessuno dei due risulta in pericolo di vita ma resta da chiarire la dinamica dell’accaduto.