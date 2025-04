Liliana Segre insultata sui social dopo il 25 aprile a Pesaro

"Il Partito Democratico sta con Liliana Segre, che continua a essere faro ed esempio contro l'odio e l'indifferenza, che hanno portato alle pagine più buie della nostra storia". Così la segretaria del Pd Elly Schlein ha commentato l'episodio. "Gli insulti vergognosi ricevuti dalla senatrice Segre - ha aggiunto - dimostrano quanto ci sia ancora bisogno del suo impegno per una società più libera, giusta e consapevole. E quanto tutti noi dobbiamo impegnarci ogni giorno contro l'odio in ogni sua forma, contro l'antisemitismo, contro il razzismo, contro questa violenza dilagante che troppo spesso sulla rete rimane impunita e non lo possiamo accettare. Siamo al suo fianco".

Malan: "Perseguire i colpevoli"

"Solidarietà e vicinanza" sono state espresse anche dal presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan, a nome di tutto il gruppo. "Non è la prima volta - ha detto - che la senatrice è oggetto di parole di odio, sintomo di un fenomeno preoccupante che va non solo censurato senza esitazioni o distinguo, ma anche perseguito colpendo con fermezza i colpevoli quando, oltre che la decenza, infrangono le leggi in vigore. Queste parole suonano ancora più gravi perché giungono a pochi giorni dalle celebrazioni per gli 80 anni dalla Liberazione dalla dittatura nazista e fascista, di cui Liliana Segre porta incise nella sua memoria, e non solo, le sofferenze. Siamo certi che quanto accaduto non inciderà minimamente in quella sua quotidiana opera di testimonianza e di denuncia della Shoah per cui non smetteremo mai di esserle grati".