Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Gran Sasso, imponente slavina si stacca dal Corno Grande: foto virale sui social

Cronaca
©Ansa

Una grande massa di neve si è staccata dal Paretone del Corno Grande, sul Gran Sasso. L’immagine, diventata virale sui social, mostra l’impatto al limite del bosco. Non si registrano segnalazioni di persone coinvolte

ascolta articolo

Un’imponente slavina sul Gran Sasso d’Italia è stata immortalata in una fotografia che nel giro di poche ore è diventata virale sui social. L’immagine mostra il distacco di una grande massa di neve dal Paretone del Corno Grande, sul versante che sovrasta la Valle Siciliana e Isola del Gran Sasso, in provincia di Teramo.

Una slavina monumentale dal Corno Grande: lo spettacolo della natura sul Gran Sasso. Un evento imponente e spettacolare ha catturato l’attenzione nelle ultime ore sul massiccio del Gran Sasso d’Italia. Una grande slavina si è staccata dal celebre “paretone” del Corno Grande, regalando una scena di straordinaria potenza visiva, fortunatamente senza alcuna conseguenza per persone o infrastrutture, Colledara (Teramo), 10 gennaio 2026. ANSA/LUIGI VISCONTI (NPK) +++ CREDIT OBBLIGATORIO +
Slavina Gran Sasso - ©Ansa

La foto virale della valanga

 

Lo scatto, pubblicato da Leonardo Visconti, ferma l’istante in cui l’enorme nuvola di neve che accompagna la discesa della valanga raggiunge il limite del bosco sottostante. L’area interessata è una zona selvaggia e disabitata e, al momento, non si registrano notizie circa il coinvolgimento di persone nell'evento.

Leggi anche

Valanghe, morti escursionista nel Vicentino e scialpinista nel Cuneese
FOTOGALLERY

1/10
Cronaca

Hotel Rigopiano, cosa rimane oggi del resort travolto da una valanga

Il Gran Sasso Resort di Farindola (Pescara) era un quattro stelle situato a 1200 metri di quota. Il 18 gennaio di 7 anni fa venne sommerso da 120mila tonnellate di neve che causarono 29 vittime (tra dipendenti della struttura e ospiti). I superstiti che scamparono alla tragedia furono 11. La vicenda è al centro della nuova inchiesta-reportage di Pablo Trincia 'E poi il silenzio – Il disastro di Rigopiano'. Ora nell’ex zona rossa che era stata posta sotto sequestro per motivi giudiziari resta ben poco dell’albergo

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Morì durante rito sciamanico, inchiesta si allarga: 5 denunce

Cronaca

Coinvolti nell'inchiesta sarebbero anche due cittadini colombiani, Sebastian Castillo e...

“Mia Moglie”, perquisiti i gestori del gruppo Facebook sessista

Cronaca

I decreti sono stati emessi dalla Procura di Roma. Le indagini hanno portato all'identificazione...

Cybercrime: i numeri del report 2025 della Polizia postale

Cronaca

Nel 2025 la Polizia postale ha gestito 51.560 interventi su reati informatici, con 293 arresti,...

Sisma 5.1 avvertito a Reggio Calabria, Prot. Civile: "Nessun danno"

Cronaca

L'epicentro, secondo quanto riporta il sito dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia,...

Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Cronaca

L'appuntamento settimanale con il quiz di SkyTg24 sui fatti degli ultimi giorni. Mettiti alla...

Cronaca: i più letti