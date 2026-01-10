Una grande massa di neve si è staccata dal Paretone del Corno Grande, sul Gran Sasso. L’immagine, diventata virale sui social, mostra l’impatto al limite del bosco. Non si registrano segnalazioni di persone coinvolte
Un’imponente slavina sul Gran Sasso d’Italia è stata immortalata in una fotografia che nel giro di poche ore è diventata virale sui social. L’immagine mostra il distacco di una grande massa di neve dal Paretone del Corno Grande, sul versante che sovrasta la Valle Siciliana e Isola del Gran Sasso, in provincia di Teramo.
La foto virale della valanga
Lo scatto, pubblicato da Leonardo Visconti, ferma l’istante in cui l’enorme nuvola di neve che accompagna la discesa della valanga raggiunge il limite del bosco sottostante. L’area interessata è una zona selvaggia e disabitata e, al momento, non si registrano notizie circa il coinvolgimento di persone nell'evento.
Il Gran Sasso Resort di Farindola (Pescara) era un quattro stelle situato a 1200 metri di quota. Il 18 gennaio di 7 anni fa venne sommerso da 120mila tonnellate di neve che causarono 29 vittime (tra dipendenti della struttura e ospiti). I superstiti che scamparono alla tragedia furono 11. La vicenda è al centro della nuova inchiesta-reportage di Pablo Trincia 'E poi il silenzio – Il disastro di Rigopiano'. Ora nell’ex zona rossa che era stata posta sotto sequestro per motivi giudiziari resta ben poco dell’albergo