Fine vita, Tar accoglie sospensione delle delibere dell'Emilia Romagna

Sì alla sospensione delle delibere che consentono il suicidio assistito in Emilia Romagna. Lo ha stabilito il Tar della regione che ha accolto l’istanza presentata dalla consigliera regionale di Forza Italia, Valentina Castaldini. Il tribunale amministrativo regionale ha quindi fissato al 15 maggio la trattazione collegiale. A diffondere la notizia è la stessa Castaldini: "Una delibera regionale non può sostituire una legge nazionale su un tema così delicato", ha detto. “Si tratta di un passo importante, perché non è accettabile che un atto amministrativo regionale sostituisca una legge nazionale su un tema così delicato. Questa è battaglia che non è solo giuridica, ma anche di difesa dei principi etici e democratici fondamentali, in quanto fin da subito ho espresso forti perplessità sia sulla composizione della commissione incaricata, sia sull'opportunità di affrontare una questione tanto delicata e complessa con una delibera di giunta, e non con un confronto parlamentare serio, ampio e condiviso".