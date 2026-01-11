Offerte Sky
Roma, due aggressioni a Termini: un uomo in gravi condizioni

Cronaca

La prima, in via Giolitti, dove un uomo è stato picchiato da più persone ed è in gravi condizioni. Soccorso, è stato ricoverato in ospedale in pericolo di vita. L'altra in via Manin ai danni di un rider. Quattro persone portate in commissariato

Due violente aggressioni si sono verificate nella tarda serata di sabato nella zona della stazione Termini a Roma, a un'ora di distanza. La prima, intorno alle 22.15, in via Giolitti, dove un uomo è stato picchiato da più persone ed è in gravi condizioni. Soccorso, è stato ricoverato in ospedale in pericolo di vita. L'altra in via Manin ai danni di un rider. Da ieri sera è scattata una vasta operazione nell'area per risalire ai responsabili da parte della Polfer, agenti del commissariato Viminale e della Squadra mobile. Decine le persone controllate di cui quattro portati in commissariato la cui posizione è al vaglio e 7 all'ufficio immigrazione.

