Roma, due aggressioni a Termini: un uomo in gravi condizioni

Due violente aggressioni si sono verificate nella tarda serata di sabato nella zona della stazione Termini a Roma, a un'ora di distanza. La prima, intorno alle 22.15, in via Giolitti, dove un uomo è stato picchiato da più persone ed è in gravi condizioni. Soccorso, è stato ricoverato in ospedale in pericolo di vita. L'altra in via Manin ai danni di un rider. Da ieri sera è scattata una vasta operazione nell'area per risalire ai responsabili da parte della Polfer, agenti del commissariato Viminale e della Squadra mobile. Decine le persone controllate di cui quattro portati in commissariato la cui posizione è al vaglio e 7 all'ufficio immigrazione.