Se n’è andato con discrezione proprio nel giorno del suo compleanno. Quella discrezione e quel garbo che lo hanno accompagnato ogni giorno della sua vita. Ci ha lasciato così Maurizio Odor, per tanti anni collega di Sky TG24 e colonna della nostra redazione. Aveva 63 anni, origini istriane, ma romano da sempre.



È stato tra i protagonisti del lancio del canale meteo di Sky, di cui era un grande esperto e per tanti anni coordinatore. Gentile con tutti, competente e appassionato. Negli ultimi anni della sua carriera si è occupato anche di informazione digitale, esplorando con curiosità e professionalità i nuovi linguaggi del giornalismo.



All’interno della redazione web è diventato presto un punto di riferimento grazie all’esperienza e alle preziose doti umane: la parola giusta al momento giusto, il sorriso per smorzare le tensioni, l’umorismo per fare gruppo. La sua competenza, il garbo e l’umanità con cui si rivolgeva al mondo sono stati la cifra del suo percorso umano e professionale. Ci mancherà.



Alla moglie Rossella e ai figli Alessandro ed Elena va l’abbraccio di tutta Sky TG24.