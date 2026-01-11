Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

L’ironia e la misura: addio a Maurizio Odor, amico e collega di Sky TG24

Cronaca

Tra i protagonisti del lancio del canale meteo di Sky, negli ultimi anni della sua carriera si era occupato anche di informazione digitale. Senza mai risparmiarsi, e senza mai risparmiare una parola gentile a nessuno

ascolta articolo

Se n’è andato con discrezione proprio nel giorno del suo compleanno. Quella discrezione e quel garbo che lo hanno accompagnato ogni giorno della sua vita. Ci ha lasciato così Maurizio Odor, per tanti anni collega di Sky TG24 e colonna della nostra redazione. Aveva 63 anni, origini istriane, ma romano da sempre.

È stato tra i protagonisti del lancio del canale meteo di Sky, di cui era un grande esperto e per tanti anni coordinatore. Gentile con tutti, competente e appassionato. Negli ultimi anni della sua carriera si è occupato anche di informazione digitale, esplorando con curiosità e professionalità i nuovi linguaggi del giornalismo.

All’interno della redazione web è diventato presto un punto di riferimento grazie all’esperienza e alle preziose doti umane: la parola giusta al momento giusto, il sorriso per smorzare le tensioni, l’umorismo per fare gruppo. La sua competenza, il garbo e l’umanità con cui si rivolgeva al mondo sono stati la cifra del suo percorso umano e professionale. Ci mancherà.

Alla moglie Rossella e ai figli Alessandro ed Elena va l’abbraccio di tutta Sky TG24.

Cronaca: Ultime notizie

Meteo, dopo l’ondata di gelo in arrivo piogge, neve e forti venti

Cronaca

Nonostante qualche segnale di maggior stabilità, secondo gli esperti nelle prossime ore sono...

Roma, due aggressioni a Termini: grave uomo di 57 anni. Ferito rider

Cronaca

La prima aggressione è avvenuta in via Giolitti, dove un uomo è stato picchiato da più persone ed...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 11 gennaio: la rassegna stampa

Cronaca

In apertura dei giornali, la repressione del regime sui manifestanti in Iran. Spari sulla folla:...

15 foto

Trenord, sciopero del 12 gennaio: gli orari e le fasce dei garanzia

Cronaca

L'astensione dal lavoro, proclamata dal sindacato Osr Orsa Ferrovie Lombardia, va dalle 03:00 di...

Pirateria, Lega Serie A e Liga: giusta la multa a Cloudflare

Cronaca

Sanzione da oltre 14 milioni di euro inflitta da Agcom per il mancato rispetto delle regole a...

Cronaca: i più letti