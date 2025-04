Palermo, sparatoria in piazza a Monreale: due morti e tre feriti

Una rissa tra due gruppi di giovani dopo serata in pizzeria è finita a colpi di arma da fuoco. Le vittime hanno 25 anni e 23 anni; i feriti 26 anni, 33 anni e 16 anni e sono in gravissime condizioni. La sparatoria è avvenuta in una piazza affollata, davanti ad almeno un centinaio di testimoni

Due giovani, di 25 e 23 anni, sono morti nella notte in una sparatoria avvenuta in piazza Duomo a Monreale, nel Palermitano. Nell’agguato sono rimaste ferite altre tre persone, di 26, 33 e 16 anni. I colpi sono stati esplosi in mezzo alla folla, davanti ad almeno un centinaio di testimoni.

Rissa nata per futili motivi

Secondo una prima ricostruzione tutto sarebbe nato in seguito a una rissa per futili motivi davanti ad una pizzeria. Poi i due gruppi di giovani si sono affrontati in piazza. Uno dei protagonisti dell'aggressione, armato di pistola, ha iniziato a sparare. I feriti sono in gravissime condizioni. Le indagini sono condotte dai carabinieri.