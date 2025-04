Germania, sparatoria a Bad Nauheim: 2 morti. Killer in fuga

Due persone sono state uccise a colpi d'arma da fuoco a Bad Nauheim, in Assia. L'autore è in fuga, ha affermato un portavoce della polizia. Lo riferiscono i media tedeschi. "Allo stato attuale, non vi è alcun pericolo per i residenti", ha affermato il portavoce, pur non escludendo la possibilità che, oltre al killer ricercato, ci siano altre persone coinvolte.