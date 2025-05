Oggi a Istanbul colloqui tra delegazioni Mosca-Kiev, assenti i leader

"La Russia è e rimarrà la minaccia più significativa per l'Alleanza atlantica nel suo complesso. Dobbiamo costringere la Russia alla pace: minare la sua economia di guerra, portandola al collasso, e indebolire le sue capacità militari è il modo più diretto per raggiungere la pace in Ucraina e in tutto lo spazio euroatlantico". Lo ha affermato oggi da Antalya la ministra degli Esteri lettone, Baiba Braze. Braze ha sottolineato, in particolare, le sanzioni nei confronti di Mosca stanno dando ottimi risultati proprio in questa fase prolungata della guerra e che una loro ulteriore implementazione potrà rappresentare il punto di svolta per la guerra in Ucraina. Analoghe anche le parole del ministro degli Esteri lituano, Kestutis Budrys, che ha ribadito la necessità che gli stati membri della Nato si impegnino seriamente ad aumentare la propria spesa militare.